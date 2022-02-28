Новая Зеландия пообещала предоставить Украине $2 млн на гуманитарную помощь

Деньги будут переданы Международному комитету Красного Креста

Новая Зеландия пообещала предоставить Украине 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь.

Об этом сообщила министр иностранных дел Наная Магута, информирует Stuff.

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Деньги будут переданы Международному комитету Красного Креста в поддержку медицинских учреждений и удовлетворение основных потребностей, таких как обеспечение продуктами питания и предметами гигиены.

"Очень тревожно слышать сообщения о росте числа погибших и раненых. Страшные и ужасные фото из Украины много говорят об этой разворачивающейся трагедии и подчеркивают последствия неспровоцированной агрессии России", — сказал Магута.

Обещание гуманитарного финансирования появилось 28 февраля, когда парламент поднял флаг Украины в поддержку страны, а российские военные продолжали наступление на крупные украинские города.

Фото Kristina Zelinska

Накануне стало известно, что Новая Зеландия приостановит официальные отношения на высоком уровне с главой российского МИДа, запретит поездки российским правительственным чиновникам и введет полный запрет на экспорт российским военным и силам безопасности.