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Новая Зеландия пообещала предоставить Украине $2 млн на гуманитарную помощь

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Новая Зеландия пообещала предоставить Украине $2 млн на гуманитарную помощь

pixabay.com

Деньги будут переданы Международному комитету Красного Креста

Новая Зеландия пообещала предоставить Украине 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь.

Об этом сообщила министр иностранных дел Наная Магута, информирует Stuff.

Деньги будут переданы Международному комитету Красного Креста в поддержку медицинских учреждений и удовлетворение основных потребностей, таких как обеспечение продуктами питания и предметами гигиены.

"Очень тревожно слышать сообщения о росте числа погибших и раненых. Страшные и ужасные фото из Украины много говорят об этой разворачивающейся трагедии и подчеркивают последствия неспровоцированной агрессии России", — сказал Магута.

Обещание гуманитарного финансирования появилось 28 февраля, когда парламент поднял флаг Украины в поддержку страны, а российские военные продолжали наступление на крупные украинские города.

Фото Kristina Zelinska / ©
Фото Kristina Zelinska

Накануне стало известно, что Новая Зеландия приостановит официальные отношения на высоком уровне с главой российского МИДа, запретит поездки российским правительственным чиновникам и введет полный запрет на экспорт российским военным и силам безопасности.

Ранее Австралия объявила санкции против Путина и его холуев.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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