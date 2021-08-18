Новая Зеландия ввела общенациональный локдаун из-за одного случая коронавируса

В стране закрыли все школы, офисы и предприятия, позволив работу лишь экстренным службам.

Новая Зеландия во вторник, 17 августа, объявила общенациональный локдаун в связи с обнаружением первого за шесть месяцев случая заражения COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что положительный результат теста на коронавирус получил 58-летний мужчина из города Окленд.

По предварительным данным, пациент заразился новым COVID-штаммом "Дельта" и был заразным уже с прошлого четверга. Недавно больной побывал в Короманделе. В общем есть по меньшей мере 23 потенциальных места передачи инфекции.

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Новозеландское правительство на неделю закрыло упомянутые населенные пункты на карантин, а другую часть страны отправило на трехдневный локдаун.

По словам премьер-министра Джасинды Ардерн, речь идет о строгих правилах "четвертого уровня", которые предусматривают закрытие школ, офисов и предприятий, за исключением экстренных служб. "Суровые и ранние действия работали на нас и раньше", — указала она.

Заметим, что хотя Новой Зеландии удалось побороть пандемию COVID-19 внутри страны, вакцинация граждан здесь разворачивается медленно. Так, лишь около 20% людей полностью вакцинированными, а 33% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщалось, Новая Зеландия останется закрытой для иностранцев минимум до конца 2021 года.

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