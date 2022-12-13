Новая Зеландия запретила курить сигареты следующим поколениям

В Новой Зеландии впервые в мире приняли закон о запрете курения для будущего поколения: чтобы люди в возрасте до 14 лет никогда не могли легально покупать сигареты.

Об этом сообщает The Guardian.

С 2023 года в Новой Зеландии табак не будет продаваться легально людям, родившимся 1 января 2009 года или позже.

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"Тысячи людей будут жить дольше и будут здоровее, а система здравоохранения получит на 5 миллиардов долларов больше денег, поскольку ей не нужно будет лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты, ампутации", – рассказала замминистра здравоохранения страны Айша Верралл.

Кроме возрастного ограничения, закон предусматривает резкое уменьшение разрешенного количества никотина в табачных изделиях, а также продажу этих изделий только в специализацованных табачных магазинах – то есть не в обычных магазинах и супермаркетах. В то же время, количество магазинов с сигаретами планируют сократить в 10 раз.

В Новой Зеландии также увеличили финансирование медицинских услуг и кампаний, а также развернули услуги по отказу от курения специально для общин маори и жителей тихоокеанских островов.

Заметим, что принятый закон не будет ограничивать продажу вейпов.

"У нас в стране больше правил безопасности для продажи сэндвичей, чем сигарет. Мы хотим, чтобы молодые люди никогда не начинали курить, поэтому будем считать преступлением продажу или поставки курительных табачных изделий молодежи. Люди в возрасте 14 лет, когда закон вступит в силу, никогда не смогут легально покупать табак. Наша цель – отказаться от табачного дыма до 2025 года – вполне достижима", – заявляла Верралл, когда в июле представляла закон в первом чтении.

Напомним, что в Украине с июля 2022 года запрещено курить в общественных местах не только обычные и электронные сигареты, но и табачные изделия электрического нагрева. Штрафы за нарушение закона могут достигать 15 тыс. грн.

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