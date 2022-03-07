Новая Зеландия запретила въезд Путину, Лаврову и другим чиновникам из РФ и Беларуси

Новая Зеландия запретила въезд Путину, Лаврову и другим чиновникам из РФ и Беларуси

Страна опубликовала список лиц, которым запретила въезд.

Новая Зеландия запретила въезд 102 гражданам России и Беларуси, ответственным за вторжение в Украину.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии в Twitter.

В список вошли президент РФ Владимир Путин, российский премьер Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников.

С полным перечнем подсанкционных чиновников можно ознакомиться по ссылке.