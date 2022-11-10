"Новая звезда" в Республиканской партии: как относится к Украине потенциальный президент США

С лета 2023 года помощь США Украине может быть уменьшена, ведь Штаты будут озабочены президентской предвыборной гонкой.

Соединенные Штаты будут активно помогать Украине до лета следующего года, потому что там начнется президентская предвыборная кампания.

Об этом в интервью ТСН.ua директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

По ее словам, эти выборы в Конгресс очень важны и для Украины и для Европы с точки зрения того, кто будет следующим президентом США.

"Здесь есть некоторые положительные сигналы для нас. Хотя Дональд Трамп остается самым популярным кандидатом среди республиканцев и вполне возможно, что он будет баллотироваться снова, но эти выборы бросили ему очень серьезный вызов. Очень много кандидатов (на выборах в Конгресс. – Ред.), которых он поддерживал, то они проиграли либо на праймериз, либо на всеобщих выборах. Республиканская партия имеет возможность воспользоваться этим моментом и переоценить роль Трампа и его влияние. Насколько республиканцы этим воспользуются – непонятно", – говорит эксперт.

Гетманчук вспомнила о "новой звезде" в Республиканской партии – губернаторе Флориды Роне Десантисе, который считается одним из наиболее вероятных кандидатов на пост президента от Республиканской партии на следующих выборах 2024 года.

"Его тоже можно считать "трампистом" и Трамп считает, что Десантис должен во многом ему обязан", — говорит директор Центра "Новая Европа"

По ее мнению, избрание Десантиса президентом тоже не очень положительный сценарий для Украины. Но эксперт признает, лучше Десантис, чем Трамп.

"Губернатора Десантиса нельзя назвать ярким сторонником Украины, у него очень противоречивая позиция по поводу войны. В общем, когда началась полномасштабная война, он несколько дней ничего не комментировал и это было очень заметно. А потом его заявления звучали, что мол полномасштабное вторжение – это следствие". слабой позиции Байдена. Было много противоречивых заявлений, которые не говорят о том, что в его лице у нас будет твердый сторонник. Возможно, это лучше, чем Трамп. Но все равно не является положительным вариантом для Украины", – пояснила Гетьманчук.

Эксперт призывает украинские власти налаживать диалог и контакт с Дональдом Трампом. Она не исключает, что Трамп может договориться с Десантисом, чтобы последний не баллотировался на президентских выборах в 2024 году.