Новейшие методы лечения рака: женщина избавилась от опухоли в легких после 40 лет курения

После операции и курса лечения, который длился шесть лет, 62-летняя жительница американского штата Мичиган Дениз Ли окончательно избавилась от раковой опухоли в легких. Обратиться к медикам она решила из-за рекламы против курения, женщина имела никотиновую зависимость более 40 лет и выкуривала до 2,5 пачек в день.

Как сообщает издание NPR, результаты компьютерной томографии обнаружили у пациентки злокачественную опухоль на ранней стадии.

Дениз провели операцию по удалению 5-сантиметровой опухоли из ее легкого и начали курс лечения по новой методике.

Как пояснил специалист по раку легких из Университета Содружества Виргинии Роберт Винн, главным отличием нового метода является способность лучше определять мутации конкретной формы рака у пациента и применение таргетной терапии – целенаправленного воздействия на раковые клетки на молекулярном уровне.

"Мы перешли к молекулярному уровню лечения каждого конкретного вида рака легких, и это стало поворотным моментом", – отметил врач.

В ходе исследований медики определяют генетические биомаркеры в мутированных раковых клетках, на которые нужно нацелиться, а затем доставляют лекарства, которые атакуют эти "мишени", уменьшая опухоль.

Кроме того, используется иммунотерапия для стимуляции защитной системы организма. Происходит идентификация инородных клеток и противодействие раку, как в случае с вирусом.

За последние 5 лет новейшие методы лечения увеличили на 22% количество пациентов, которых удалось вылечить. Новейшие методы в некоторых случаях могут помочь побороть рак даже на поздних стадиях.

Напомним, по прогнозам ВОЗ, к 2050 году количество случаев рака в мире вырастет более чем на 75%.

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