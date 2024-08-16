Новое "агрессивное" мошенничество в крупных европейских городах: как не попасть впросак с деньгами

Европейские города, такие как Рим, Париж и Барселона являются популярными туристическими направлениями в течение всего года. С этой популярностью связан и риск мошенников, нацеленных именно на туристов. Одна из путешественниц предупредила о новом "агрессивном" мошенничестве.

Как сообщает Express, в прошлом году компания Quotezone опубликовала свой Европейский индекс мошенничества, назвав основные туристические центры Франции, Испании и Италии в топ-10 направлениях, где чаще всего встречаются случаи мошенничества с туристами.

Одна большая афера повлияла на туристов в большинстве этих городов, причем многочисленные сообщения о ней поступали из Барселоны и Парижа. Теперь пользовательница TikTok, отдыхавшая в Риме, рассказала, что стала свидетелем того же собственными глазами возле главной туристической достопримечательности – Колизея.

Американка Стефани, отдыхавшая в Италии, рассказала, что видела мужчину, который стал жертвой так называемой "аферы с браслетами".

В видео, размещенном на TikTok, она сказала: "Существует мошенничество, когда парень обычно подходит к мужчине и говорит: "Хочешь этот браслет для своей жены или девушки?", а парень отвечает: "Да, я хочу". Не делайте этого. Не общайтесь с этими людьми, они становятся такими агрессивными. Я видела, как это произошло с парнем, когда я проходила мимо Колизея, и я такая: "Не берите браслет". Мошенник преследовал меня и моего парня в течение 10 минут, посылая меня к черту и спрашивая, в чем наша проблема. Не берите браслеты, когда вам их предлагают. Они просто пытаются заставить вас взять их, а затем будут агрессивно обращаться с вами и требовать деньги. И они их получат, потому что они очень назойливы".

Ранее в интервью изданию эксперт по путешествиям Джессика Данте поделилась некоторыми признаками для путешественников, которые помогут им узнать о "браслетных аферах, охвативших Европу".

Она поделилась: "Парам нужно быть осторожнее, поскольку мошенник играет на романтических эмоциях, заставляя одного из партнеров чувствовать себя обязанным и не отказываться от романтического жеста, чтобы не оскорбить чувство партнера. Но афера с браслетами – это просто еще один способ отвлечь внимание и украсть ваши вещи, поскольку люди хорошо знают тактику мошенничества с розами. Поэтому лучше держаться подальше и отказываться на месте. Если вы хотите подтвердить свои отношения, сделайте это по собственному желанию и на собственных условиях, пойдя в магазин и выбрав браслет вместе".

Напомним, Северная Корея впервые за пять лет откроет границу для туристов. Королевство отшельников Ким Чен Ына снова впустит иностранцев, но не всех.

Читайте также: