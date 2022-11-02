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Новое "государство" на западе Европы: Листенбург стал феноменом социальных сетей

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Новое "государство" на западе Европы: Листенбург стал феноменом социальных сетей

фейковый скриншот с Google maps с изображением "новой страны" / Фото: соцмережі

Шутник в соцсети на карте Европы нарисовал страну рядом с Португалией и назвал ее Листенбург, вызвав цепную реакцию мемов.

Шутка пользователя Twitter, которая высмеивала плохие географические знания американцев, вызвала "создание" нового европейского государства с богатой историей, интересным настоящим и даже перспективой вступления в ЕС.

Сообщение французского пользователя @gaspardooo появилось в воскресенье, 30 октября.

Шутник опубликовал обработанную в фотошопе карту, на которой изображена новая страна, добавленная к границам Испании и Португалии. В твите пользователь написал: "Я уверен, что американцы даже не знают названия этой страны".

Его проделка быстро распространилась, ее начали разрабатывать другие пользователи социальных сетей, а также веб-сайты доставки еды, туристические сайты, спортивные журналисты и даже французская версия навигационного приложения Waze.

"Листенбург, по крайней мере, мы знаем, как туда попасть", — появилось сообщение в Twitter Waze France.

"Друзья, хорошая новость. Мы уже доставляем в Листенбург", – говорится в сообщении службы доставки продуктов питания Deliveroo.

Многие рестораны или сети также объявили об открытии новых отделений в вымышленной стране.

К шутке присоединились не только частные компании, но и, например, официальный аккаунт организатора Олимпийских игр в Париже в 2024 году, пригласивший спортсменов из Листенбурга принять участие в Играх.

Известный французский спортивный журналист Жюльен Фебро объявил, что гонки Формулы-1 пройдут на трассе в Листенбурге 29-31 февраля следующего года.

В последующие дни французские пользователи Twitter начали публиковать мемы о Листенбурге, шутя, что это настоящая страна. В частности, пользователь Twitter @LeVraiOmersi ретвитнул видео, на котором кто-то катается на каноэ, написав: "Полюбуйтесь красотой Листенбурга".

Пользователь Twitter @BasitoAro опубликовал фотошоп американского консервативного политического пропагандиста Такера Карлсона, от которого требуют такого же уважения к Листенбургу, как и другим странам Евросоюза.

Пользователь Twitter @anecdote_rapide опубликовал развернутую тему под названием "О невероятной истории Листенбурга". Поток содержит поддельные исторические документы и события из истории государства.

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1 ноября на странице L'Europe Ensemble в Twitter было опубликовано сообщение "Мы поддерживаем членство Листенбурга в ЕС", собравшее более 9500 лайков менее чем за день.

В среду, 2 ноября, появилось сообщение об открытии посольства Листенбурга в Украине.

Но шутка вызвала не только положительную реакцию. Некоторые пользователи критикуют французов как лицемеров, которые тоже ничего не знают о США. Также начали возникать вопросы, будет ли эта новая европейская страна предоставлять визы мигрантам.

Напомним, в России сатирический пост депутата Европарламента о референдуме в Калининграде восприняли серьезно и назвали его "реваншистским заявлением".

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