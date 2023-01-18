Новое "историческое" заявление: Путин обвинил в преступлениях и блокаде Ленинграда страны Европы

Более того, диктатор отметил "определенную толерантность", из-за которой, как он сказал, Россия до сих пор не хотела портить отношения с Европой.

Глава Кремля Владимир Путин сделал очередное заявление об оправдании войны против Украины. Кроме собственных мыслей о "неонацистах" в Киеве и защите "носителей русской культуры", он построил новую "историческую" теорию, согласно которой в блокаде Ленинграда (1941-1944 гг.) во время Второй мировой войны участвовали представители "многих европейских" стран”.

Своим видением президент РФ поделился во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

"В блокаде Ленинграда принимали участие и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше из-за определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить фон наших отношений, об этом не говорили. Но ведь это было не только на Ленинградском фронте"., это было везде, достаточно посмотреть на голубую дивизию под Сталинградом", – отметил Путин.

Какие именно страны из "очень многих" держав Европы, по мнению Путина, "участвовали в блокаде Ленинграда", пока неизвестно.

Напомним, 18 января глава Кремля посетил Санкт-Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Там Путин в очередной раз назвал украинские власти "неонацистским режимом" и назвал развязанную им войну защитой носителей русского языка и культуры.

Добавим, что советник главы ОП Михаил Подоляк уже прокомментировал заявления Владимира Путина. По словам советника, никаких переговоров не будет и РФ нацелена исключительно на войну.

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