Новое наступление РФ и эскалация зимой: Селезнев оценил угрозу мобилизации 500 тысяч россиян

Мобилизация в России / © ТСН

Реклама

Призыв 500 тысяч человек в ряды российской оккупационной армии этой осенью неизбежно приведет к эскалации на поле боя и открытию новых направлений боевых действий.

Об этом заявил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии УНИАН.

Эксперт отметил, что в настоящее время враг привлек в пределах так называемой СВО 720 тысяч военнослужащих, а если к ним прибавят еще полмиллиона, то численность вражеской группировки возрастет до 1 миллиона 200 тысяч человек.

Реклама

По словам Селезнева, пока это лишь вероятность, которая, по меньшей мере, до 20 сентября не будет реализована, поскольку в России состоятся выборы в Госдуму РФ, а губернаторов будут переизбирать «на новые сроки царствования».

«До этой даты вряд ли можно ожидать проведения мобилизационных мероприятий, потому что эта история непопулярна. Путин и его окружение помнят, каковы негативные последствия предыдущей волны мобилизации в сентябре 2022 года. Тогда более 1 миллиона 100 тысяч мужчин мобилизационного возраста буквально „ногами проголосовали“ против мобилизации», — отметил он.

Селезнев добавил, что мобилизация 350 тысяч россиян тогда изменила ситуацию на поле боя и позволила врагу достичь определенных успехов.

«Сейчас в случае мобилизации часть из 500 тысяч сразу направят на фронт для „затыкания дыр“. Но с 2022 года война кардинально изменилась из-за тотального господства дроновых систем, поэтому это будет частично нивелировать пополнение врага. В то же время это доставило бы нам немало хлопот, потому что, если враг сможет открывать новые участки фронта, нам придется дополнительно перебрасывать туда силы и средства для усиления», — подчеркнул эксперт.

Реклама

В то же время Селезнев добавил, что у россиян будут также возникать вопросы, как и чем обеспечивать мобилизованных. Речь идет об оружии, боеприпасах и технике, и есть сомнения, хватит ли у России ресурсов.

По словам военного эксперта, если бы российский диктатор Владимир Путин стремился провести частичную мобилизацию, то мог бы сделать это в период с 2024 по 2026 год. Однако он делал ставку на наемников и привлечение россиян за высокие выплаты.

Селезнев напомнил, что в сентябре 2022 было мобилизовано 350 тысяч россиян, из которых почти половину сразу отправили на фронт. Тогда РФ удалось стабилизировать ситуацию как на юге Херсона, так и на юге Запорожской области, а также начать строительство так называемой линии Суровикина.

«Часть тогда направили в учебные центры и на полигоны, где они в течение одного-двух месяцев проходили обучение. Вполне реально, что и на этот раз часть „чмобиков“ сразу направят на фронт, а остальные — в учебные центры», — сказал он.

Реклама

В то же время, эксперт не исключил, что россияне могут воспользоваться помощью Северной Кореи, чтобы дополнительно получить оружие и боеприпасы.

Селезнев отметил, что Путин откладывает массовую мобилизацию, поскольку российская экономика находится в сложном состоянии и может не выдержать нагрузки. Ведь ресурсы нужны не только оружию и боеприпасам, но и обеспечению мобилизованных питанием и одеждой.

«Кроме того, это означает изъятие из экономики полмиллиона работников. Смогут ли россияне заменить их индийцами и пакистанцами — вопрос открытый», — подчеркнул эксперт.

Владислав Селезнев подчеркнул, что Россия всегда проигрывала войны, когда они становились непопулярными и в Российской империи, и в Советском Союзе, и ныне в РФ. В качестве примеров он привел войну в Афганистане и Первую чеченскую войну.

Реклама

«Чем дальше, тем больше снижается уровень поддержки „СВО“ в РФ. Он еще не достиг критической отметки, но тенденции достаточно красноречивы. Если Силы обороны Украины и дальше будут работать над тем, чтобы рядовые россияне чувствовали войну, а не просто видели ее по телевизору, то уровень одобрения будет снижаться, и Россия может проиграть в этом противостоянии», — добавил он.

Напомним, ранее заместитель командира Третьего корпуса Максим Жорин объяснил, как Украина должна ответить на новую мобилизацию в РФ.

Новости партнеров