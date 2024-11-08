Новое наводнение в Испании: потоки воды снесли с улицы десятки машин (видео)

Наводнение в Каталонии произошло через неделю после катастрофического удара стихии в регионе Валенсия.

Новые наводнения обрушились на регион Жирона на северо-востоке Испании. Потоки воды прокатились по центру каталонского города Кадакес утром в пятницу, 8 ноября, после проливного дождя.

На видео, опубликованном в соцсети Х местным журналистом, видно, как по улице льется поток воды и сносит десятки застревающих под мостом машин.

Во время наводнения в Испании потоки воды снесли с улицы десятки машин

Как сообщила пожарная служба Каталонии, под мостом в городе Кадекесе скопилось около 30 автомобилей. Жертв, к счастью, нет.

Как сообщает BBC, метеорологическая служба Каталонии опубликовала предупреждения о сильных дождях, которые будут идти с ночи пятницы до дня субботы в районе Альт-Эмпорда, где расположен Кадакес.

Метеорологическое агентство предупредило, что интенсивность дождя может превысить 20 мм за 30 минут. Агентство зафиксировало 76,8 мм осадков в Кадакесе 7 и 8 ноября, более 100 мм было зафиксировано в двух других городах поблизости.

Также читайте Женщину нашли живой в машине через три дня после наводнения

По данным испанского метеорологического агентства Aemet, с 1 октября по 5 ноября в Испании выпало на 72% больше осадков, чем обычно для этого периода. Осадки, по словам экспертов, усилились из-за изменения климата и привели к внезапным наводнениям.

Наводнение в Каталонии произошло через неделю после катастрофического наводнения в регионе Валенсия, которое привело к гибели не менее 219 человек.

Напомним, король Испании Филипп VI столкнулся с разъяренной толпой во время своего визита в город Пайпорт и, наиболее пострадавший от шторма и наводнения, поразившего регион Валенсия на прошлой неделе.

Читайте также: