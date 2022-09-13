Новое обострение между Азербайджаном и Арменией: все, что известно о конфликте на данный момент

ТСН.ua собрал все, что известно о новой вспышке конфликта между Арменией и Азербайджаном

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в очередной раз обострился. После полуночи во вторник, 13 сентября, государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации на Закавказье.

Взаимные обвинения

Позиция Азербайджана

Баку обвиняет вооруженные силы Армении в "широкомасштабных диверсиях" на Дашкасанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

Отмечается, что армянские ДРГ в темное время суток заменяли участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дорогами поставок в разных направлениях.

"В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло сражение", — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Действия Армении Азербайджан называет провокациями, которые несут военную угрозу суверенитету страны.

"Принимаются необходимые меры по подавлению огневых точек вооруженных сил Армении и недопущению расширения масштабов военного конфликта", — говорится в сообщении.

Позиция Армении

В Минобороны Армении сообщили, что ночью 13 сентября подразделения вооруженных сил Азербайджана вели интенсивный огонь из артиллерии и стрелкового оружия по позициям вооруженных сил Армении в направлении Хориса, Сотк и Джермук.

Армянская сторона заявила, что "интенсивная стрельба, которая началась в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны, продолжается". Армяне говорят, что азербайджанская сторона стреляет из артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и использует беспилотники.

Между тем, местные жители сообщают армянским пабликам, что ситуация в непризнанном Нагорном Карабахе пока спокойная.

Вторжение Азербайджана или "абсурд"

Министерство обороны Азербайджана назвало информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

"Новость, распространившаяся в армянских СМИ и сегменте социальных сетей, о вторжении Азербайджана на территорию Армении не соответствует действительности", — отметили в ведомстве.

Потери

Миноброны обеих стран уже успели провести брифинги. Армения заявила, что есть погибшие и раненые среди личного состава. Баку также заявляет о потерях личного состава. Количество потерь пока ни одна, ни другая сторона не разглашается.

Пашинян звонил по телефону Путину и Макрону

Пашинян позвонил российскому диктатору Владимиру Путину и сообщил, что вооруженные силы Азербайджана совершили обстрел из артиллерийского и крупнокалиберного оружия, назвав такие действия недопустимыми.

Армянский лидер назвал действия азербайджанской армии провокационными и агрессивными, направленными в направлении суверенной территории Армении.

Путин и Пашинян договорились "об оперативном контакте".

Впоследствии армянский премьер позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, которому также пожаловался на Азербайджан.

По данным пресс-службы правительства Армении, Макрон заявил о "неприемлемости дальнейшей эскалации и напряженности" и отметил необходимость разрядить обстановку.

Что там Россия

Как известно, Армения входит в Организацию договора коллективной безопасности, то есть нападение на эту страну предполагает реакцию других стран ОДКБ – Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Некоторые телеграмм-каналы сообщают, что 102-я российская военная база в армянском Гюмре приведена в готовность номер один.

В то же время Armenian Military Portal жалуется со ссылкой на своих подписчиков, что на 102-й российской военной базе ничего не происходит. "Даже свет на территории полка не горит", – говорится в сообщении.

Эта база – крупнейший российский военный объект на Южном Кавказе.

Также пока ничего не известно о позиции российского контингента в непризнанном Нагорном Карабахе, который должен выполнять роль миротворцев.

Между тем росСМИ сообщили, что Совбез Армении принял решение обратиться в РФ за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном. Также Совбез Армении принял решение официально обратиться в ОДКБ и Совет безопасности ООН.

Армянские телеграмм-каналы в свою очередь сообщают, что при посредничестве российской стороны достигнута предварительная договоренность о прекращении огня в 02:30 по местному времени. Азербайджанская сторона данную информацию пока не подтвердила, как и официальный Ереван.

Что, снова?

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось потушить осенью 2020 года, когда в Карабах ввели российских миротворцев.

Новый виток конфликта произошел в марте, уже после российского вторжения в Украину, но надежды украинцев, что РФ погрязнет в новой войне и ослабит давление, не оправдались.

Однако 17 июля этого года президент Азербайджана обвинил Россию и Армению в нарушении соглашения по Нагорному Карабаху. По его словам, Минобороны России не выполнило своего обещания обеспечить вывод армянских военных из Нагорного Карабаха до июня 2022 года.

В начале августа регион снова "рванул", тогда как-то удалось уладить ситуацию.

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