Новое оружие для Путина: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря, при чем здесь война в Украине

Запуск ракеты в КНДР / Иллюстративное фото / © Associated Press

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Северная Корея 12 августа осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Восточного моря на фоне подготовки к совместным военным учениям США и Южной Кореи. Эксперты также считают, что это может быть испытанием модернизированного вооружения КНДР для его дальнейшего экспорта в Россию.

Об этом сообщили Yonhap и South China Morning Post.

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Запуск ракеты из КНДР — подробности

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что около 6:00 зафиксировал запуск ракеты из района Вонсана на восточном побережье Северной Кореи. Южнокорейские военные усилили наблюдение и повысили уровень боеготовности, не исключая новых ракетных запусков со стороны Пхеньяна.

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«Южная Корея, США и Япония поддерживают полную готовность, тесно обмениваясь информацией о запуске Северной Кореей баллистической ракеты», — говорится в заявлении.

Этот запуск состоялся через шесть дней после предыдущего испытания. В прошлый четверг КНДР запустила в направлении Восточного моря ракету малой дальности, как ее классифицировали военные Южной Кореи.

Новый запуск состоялся накануне ежегодных совместных военных учений Южной Кореи и США, которые должны начаться на следующей неделе. Пхеньян регулярно осуждает такие маневры, называя их подготовкой к войне, и в ответ проводит собственные испытания вооружений.

Запуск ракеты может быть связан с поставками в РФ

Последнее испытание может быть проверкой усовершенствованной ракеты, которую Северная Корея, возможно, готовит для экспорта в Россию. Эксперты считают, что война в Украине создает для Пхеньяна дополнительные возможности для испытаний и модернизации его ракетных систем.

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На вооружении КНДР находятся баллистические ракеты малой дальности KN-23, известные также как Hwasong-11Ga. Их максимальная дальность полета оценивается примерно в 700-800 км.

В октябре прошлого года Пхеньян представил на военной выставке ракету Hwasong-11MA — гиперзвуковую систему малой дальности, созданную по образцу российского комплекса «Искандер-М». Ее испытания состоялись в том же месяце. Ракета способна выполнять маневр на конечной фазе полета — так называемый «подъем», когда траектория меняется непосредственно перед ударом. Такая особенность может затруднять работу радаров противоракетной обороны и повышать шансы ракеты избежать перехвата.

«Учитывая растущую потребность России в связи с войной в Украине, это может стать испытанием для усовершенствования имеющихся ракет или разработки ракет нового типа», — сказал старший научный сотрудник Корейского института национального объединения (KINU) Чо Хан Бом.

Испытания ракеты перед передачей РФ — эксперты назвали причины

Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа заявил, что Россия продолжает получать от Северной Кореи военную помощь для ведения войны против его страны. Во время ночной атаки на Запорожье российские войска применили северокорейские баллистические ракеты. В результате удара погибли семь работников металлургического предприятия.

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Кроме того, поступают сообщения о развертывании подразделения северокорейских баллистических ракет в Воронежской области РФ, граничащей с Луганской областью Украины. По оценкам, оно может насчитывать шесть пусковых установок и около 120 баллистических ракет.

Профессор Университета северокорейских исследований Ян Му Джин считает, что испытание ракеты КНДР 12 августа могло стать продолжением, вероятно, неудачного предыдущего запуска. Эксперт предположил, что испытание могло преследовать сразу несколько целей.

«Оно может быть направлено на усовершенствование тактической баллистической ракеты для экспорта в Россию или на испытание модернизированной версии серии Hwasong-11», — сказал Ян.

По его словам, запуск также мог быть связан с ситуацией на фронте. Речь идет, в частности, об активизации российских ракетных ударов по Украине и призывах к Пхеньяну направить в Москву дополнительные войска.

Еще одним направлением для КНДР может стать накопление технологического опыта для создания баллистических ракет подводного базирования. Пхеньян строит новую атомную подводную лодку и готовится к испытаниям запуска ракет с подводного носителя.

Реакция Северной Кореи на военные действия Японии

Ян также обратил внимание на то, что запуск состоялся примерно через неделю после заявления Ким Е Чжон — сестры лидера КНДР Ким Чен Ина. Она предупреждала о возможном военном ответе Пхеньяна на испытания Японией дальнобойных крылатых ракет и другое усиление ее военного потенциала.

30 июля японский эсминец Aegis JS Chokai впервые произвел запуск американской крылатой ракеты Tomahawk в Тихом океане при поддержке ВМС США.

Ким Е Чжон раскритиковала эти испытания, а также участие Японии в совместных военных учениях под руководством США на Филиппинах в мае. Она заявила, что приобретение Японией возможностей для нанесения превентивного удара «вступило в стадию практической реализации». Кроме того, Ким обвинила США в содействии наращиванию военного потенциала Японии.

Старший научный сотрудник Корейского института национального объединения (KINU) Хон Мин отметил, что дальность полета ракеты, запущенной 12 августа, примерно соответствует расстоянию между Вонсаном и японским портом Сасебо, где расположена военная база США. Сасебо должен стать пунктом базирования Группы готовности морской пехоты и является важным логистическим центром для американских подкреплений, которые в случае чрезвычайной ситуации могут быть направлены на Корейский полуостров. Кроме того, именно этот порт является местом базирования эсминца JS Chokai.

«Запуск мог стать сигналом протеста против военных действий Японии», — сказал Хон.

Он добавил, что увеличение дальности ракеты примерно до 1000 км за счет планерной фазы полета потенциально позволило бы ей достигать значительной части юго-западного Кюсю, а также районов Японии, где расположены американские военные объекты.

Старший аналитик Korea Defence Network Ли Иль У высказал предположение, что Северная Корея могла проводить испытания недавно изготовленных ракет KN-23 перед их передачей России.

«Север, возможно, оценивает характеристики ракеты с новыми боеголовками и проверяет точность новых систем наведения», — сказал он.

По словам Ли, за последние несколько лет при поддержке России КНДР существенно улучшила показатель кругового вероятного отклонения — характеристику, используемую для оценки точности ракет.

«Самую большую обеспокоенность вызывает то, что в ходе войны Северная Корея приобретает опыт преодоления американских систем противоракетной обороны, которые также развернуты в Южной Корее», — сказал он.

Эксперты также не исключают, что запуск мог стать демонстрацией силы накануне совместных военных учений Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield. Они запланированы на 17-27 августа. Северная Корея традиционно резко выступает против этих маневров, называя Ulchi «учениями для вторжения». В ответ Пхеньян регулярно проводит военные провокации, в частности осуществляет запуски баллистических ракет.

Напомним, что, по данным ISW и украинской разведки, КНДР передала России более 100 баллистических ракет и направила в Воронежскую область спецподразделение численностью около 90 военнослужащих для их обслуживания. В целом Пхеньян уже передал Москве до 160 ракет (включая KN-23/24). Это позволит РФ нарастить интенсивность ударов и экономить собственные ресурсы. Кроме того, северокорейские военные получают в Украине реальный боевой опыт, что создает новые долгосрочные угрозы безопасности.

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