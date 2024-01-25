К власти приходят все младшие политики: нейробиолог объяснила, как работает мозг в зависимости от возраста

Профессор кафедры биомедицины и нейронаук Киевского академического университета Нана Войтенко говорит, что минимальный возраст президента, в частности в Украине, можно снизить.

Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня, 25 января, празднует свой 46-й День рождения. И если сравнить возраст президентов Украины, можно увидеть интересную тенденцию – они моложе. Так происходит не только у нас – к власти в мире приходит все больше молодых политиков.

Корреспондентка ТСН Екатерина Федорченко собирала истории самых ярких из них.

Макрон и Атталь

Тридцать девять. Именно столько было французскому лидеру Эммануэлю Макрону, когда он вступил в должность. До завершения каденции остается несколько лет, тут бы уже думать о собственном спаде, когда страна начинает содрогаться от политических штормов.

Смотрите на ютуб-канале ТСН: Зеленскому – 46! Когда мозг готов править страной

Непопулярные реформы вызывают недовольство граждан, а собственной политической силе – наступают на пяти праворадикальные конкуренты, которых вы уже дважды побеждали на президентских выборах. Макрон решается на радикальный шаг и сменяет свое правительство.

Главную ставку он делает именно на самого младшего во французской истории премьер-министра. Габриэлю Атталю — 34 года. Он имеет блестящее образование, предков по линии матери, выходцев из Одессы, и воспитание в православной вере. А еще – кредит доверия от французов. Потому что, несмотря на молодой возраст, с 2017-го работает со штабом Макрона. За это время он успел продемонстрировать яркие политические способности в должности спикера правительства, избегая ответов на неудобные вопросы прессы и возглавить Министерство образования.

Впрочем, звание самого младшего премьер-министра мира — Габриэль Атталь таки не получил. За этот титул сразились двое других политиков – лидеры Финляндии и Австрии.

Самый молодой премьер в мире

Самым молодым премьером мира к тому же дважды считают австрийца Себастьяна Курца. Единственный сын инженера и учительницы, студент-юрист, увлекся политикой и еще студентом присоединился к Молодежной партии. Уже в 27 лет он возглавил дипломатическое ведомство страны, а затем стал самым молодым главой МИД не только Евросоюза, но и мира.

Также читайте НБУ оставил учетную ставку на уровне 15% и улучшил прогноз по инфляции

А уже в 31 год он стал канцлером Австрии. Это был 2017 год. Но уже 2 года член его правительства попадает в скандал из-за общения с племянницей близкого к Путину олигарха. Курц меняет министров на членов собственной же политсилы – и за это получает вотум недоверия и отставку.

Финляндия

Именно в это время, в другой европейской стране, в Финляндии, на должность премьер-министра избирают 34-летнюю Санну Марин. Соответственно, она становится самой молодой в мире главой правительства.

Через ее возраст, пол и необыкновенную популярность, к Марину было приковано чрезмерное внимание прессы. Таблоиды собирали немало просмотров на статьях о том, как премьер Финляндии отдыхала на рок-фестивале, или танцевала на вечеринке с друзьями.

Впрочем, в 2020-м Сандра Марин уступает статус самого молодого руководителя правительства в мире. Потому что в Австрии в свои 33 года — снова переизбран Себастьян Курц. Со вторым канцлерством молодому политику снова не повезло — оно закончилось отставкой из-за подозрений в коррупции и огромного скандала.

Если говорить о выборных должностях, то среди самых молодых должностных лиц правительств и государств мира есть лидеры Чили, Сан-Марино, Черногории, Ирландии и Эквадора.

Молодые политики Украины

За время независимости Украина сменила 18 премьер-министров. В 90-х самым молодым украинцем, занявшим первое кресло на улице Грушевского, был скандально известен Павел Лазаренко — ему было 43. К своему полугодовому юбилею правительством успели поруководить Ющенко, Кинах и Тимошенко.

После Революции Достоинства к 2020 году премьеры моложели — 40-летний Арсений Яценюк, 38-летний Владимир Гройсман, 35-летний Алексей Гончаренко. В то же время Денису Шмыгалю, когда он был назначен на должность, было 45.

Для монархов и диктаторов правила другие – история знает примеры и правителей-детей. Теперь же побороться за звание самого младшего мог бы и, скажем, король Бутана — потому что на момент наследования трона ему было 26 лет. Или даже северокорейский диктатор Ким Чен Ын, унаследовавший страну в свои 29 лет.

Конституция нашего государства ограничивает минимальный возраст президента. Ему должно быть не менее 35 лет.

Как работает мозг в зависимости от возраста

Что скрывается за этим требованием – физиологические ограничения или эйджизм? Как работает мозг в зависимости от возраста – до председателей политиков, объясняет профессор кафедры биомедицины и нейронаук Киевского академического университета Нана Войтенко.

Она говорит, что наш мозг уже с 21 года сформирован, но человеку может не хватать опыта.

"По политике, я не знаю, какие могут быть измерения опыта, но он должен быть", — отмечает она.

Впрочем, до 30 лет – оптимальный возраст, чтобы начинать политическую карьеру.

Также читайте Смертельное ДТП на Хмельнитчине: водитель сбил велосипедиста

"Я считаю, что и возраст президента можно уменьшить до 27-28 лет, и критериями должны быть: опыт именно политической работы, опыт образования, широкого образования не только в Украине, но и за рубежом, чтобы человек мог сравнить, как процессы происходят в других странах", — объясняет профессор Киевского академического университета.

Кроме того, по ее словам, мозг теряет пластичность, связки и иногда возможность анализировать.

"Это физиологическое ограничение. То есть, я считаю, что возрастное ограничение – это абсолютно нормально. И во всем цивилизованном мире есть такие ограничения. Например, в области науки после 65 лет даже известный ученый, Нобелевский лауреат не имеет права занимать административную должность. Он может продолжать заниматься наукой, если у него есть потребность и возможность, но запрещено занимать должности руководящие.

Как профессия политика нагружает мозг

"Это все приобретается тренировкой. Так же, как и наши мышцы мы тренируем в тренажерном зале, так же мы тренируем наш мозг работать в состоянии стресса, в состоянии отсутствия нормальных условий существования, если мы говорим сейчас о ситуации военного положения", — рассказывает Нана Войтенко.

Впрочем, прокачивать мозги могут и хобби.

Также читайте Смертельное ДТП на Хмельнитчине: водитель сбил велосипедиста

"Чтение – это вообще, супер-прокачка мозга. Кроме того, путешествия и новые впечатления. Потому что наш мозг, эти связки, которые есть в нем, они активируются за счет информационных входов, сенсорных входов. То есть все новое, что мы видим. Я считаю, что изучение языков – это самое мощное средство прокачки мозга, а также физические упражнения., наша память", — добавляет профессор Киевского академического университета.

Напомним, у украинского президента день рождения. Владимиру Зеленскому 25 января исполнилось 46 лет. В прошлом – успешный комик, а ныне сильный глава государства, которому стоя аплодирует весь мир.

Читайте также: