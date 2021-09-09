Новое правительство Афганистана: Блинкен заявил "Талибану", что легитимность "необходимо заслужить"

Глава Госдепа указал, что новое афганское правительство "не выдерживает испытания на инклюзивность".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 8 сентября, заявил, что "Талибану", который накануне объявил состав нового правительства Афганистана, "необходимо заслужить" международную поддержку.

Об этом сообщает The Associated Press.

По итогам виртуальной встречи официальных лиц из 22 стран, НАТО, ЕС и ООН, глава Госдепа указал, что новое афганское правительство "безусловно не выдерживает испытания на инклюзивность, и в него входят люди с очень непростой репутацией".

"Талибан" ищет международной легитимности и поддержки, — сказал Блинкен репортерам. — Любую легитимность, любую поддержку необходимо заслужить, и мы слышали это повсюду, от всех, кто принимал участие в сегодняшнем заседании".

Госсек призвал талибов воздержаться от нападений, позволить афганцам свободно передвигаться и уважать основные права населения, в частности права женщин.

Между тем министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который встретился с Блинкеном на базе ВВС США Рамштайн, сказал, что состав нового афганского правительства "не является сигналом к расширению международного сотрудничества". Относительно официального дипломатического признания, Маас отметил: "Я не вижу его сейчас".

Напомним:

Радикальное исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, объявило полный состав нового правительства . Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве нет.

. Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве нет. Десятки возмущенных действиями "Талибана" женщин вышли на улицы Кабула , скандируя: "Мы хотим равных прав, мы хотим женщин в правительстве". Талибы били протестующих плетьми и палками.

, скандируя: "Мы хотим равных прав, мы хотим женщин в правительстве". Талибы били протестующих плетьми и палками. Талибы запретили женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта.

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