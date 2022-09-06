Новое правительство Британии: кто займет ключевые должности в парламенте Трасс и какова их позиция по отношению к Украине

Во вторник, 6 сентября, Лиз Трасс официально стала премьер-министром Великобритании. После этого политик сформировала новый парламент.
В частности, место Трасс, которая до этого являлась главой Министерства иностранных дел Британии — займет Джеймс Клеверли. Он ранее занимал должность секретаря департамента образования в правительстве Бориса Джонсона.
Об этом сообщается на официальной странице Офиса премьер-министра Британии в Twitter.
"Достопочтенный Джеймс Клеверли был назначен Государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании", — говорится в сообщении.
На должность главы Минобороны Британии был повторно назначен Бен Уоллес, который сейчас является главой ведомства.
The Rt Hon James Cleverly MP @JamesCleverly был бы присвоен Секретари из государства для иностранного, общественных и развитых достопримечательностей @FCDOGovUK. #Reshuffle pic.twitter.com/TlueSHJ3Nk— UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022
Какую позицию британские чиновники имеют по поддержке Украины
Двое новоназначенных чиновников в парламенте Лис Трасс имеют проукраинскую позицию. По информации западных СМИ, Клеверли часто информировал парламент о британской поддержке Украины после российского вторжения.
"Мы абсолютно точно должны твердо стоять в своей поддержке президента Зеленского и народа Украины, мы абсолютно точно должны это делать. И я не сомневаюсь, что мы будем оставаться такими же крепкими друзьями сейчас, как и при Борисе Джонсоне", — цитирует Reuters нового главу МИД. Великобритании.
Напомним, недавно подавший в отставку Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Соответствующие изменения могут произойти уже в сентябре следующего года, когда действующий глава Альянса покинет свой пост.
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