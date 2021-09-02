Новое правительство за порядками "Талибана": боевики заявили, что женщин на высших должностях быть не может

Новое правительство за порядками "Талибана": боевики заявили, что женщин на высших должностях быть не может

В новосформированном правительстве женщины высоких должностей не получат.

Боевики "Талибана" не дадут женщинам права занимать ключевые или высокие должности в новом правительстве Афганистана, который вскоре будет сформирован.

Об этом заявил заместитель главы политического офиса "Талибана" в Катаре Инаятулхак Ясини в интервью ВВС.

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Ясини не смог четко ответить, будут ли занимать женщины хоть какие-то должности в новом правительстве. Он лишь отметил, что женщин на высших должностях "не может быть", но, возможно, они могут продолжать свою работу на должностях низшего и среднего звена, если имеют опыт.

Отметим, еще в конце августа талибы уверяли, что права женщин никоим образом не будут утеснять, а наоборот пригласят их в свое правительство.

Напомним, боевики радикального исламистского движения "Талибан" 31 августа, как только последние американские солдаты вылетели из страны, захватили аэропорт Кабула и устроили "праздничную стрельбу". Они заявили, что Афганистан теперь является "свободным и суверенным государством", поскольку "после 20 лет оккупации войска США покинули страну".

Стоит отметить, что после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны были и оставили страну до 31 августа.

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