Новое ужасное наводнение накрыло Непал: смывает дома и мосты, есть пропавшие без вести

Новое ужасное наводнение накрыло Непал, Фото: иллюстративное / © AP

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В воскресенье, 11 октября, власти Непала призвали жителей прибрежных сел немедленно эвакуироваться в безопасные места. Причиной стал внезапный разлив реки в центральной части страны, который смыл ряд жилых домов и объектов инфраструктуры. Пока официальной информации о погибших нет.

Об этом сообщает Reuters.

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В Непале объявили срочную эвакуацию из-за оползня и наводнения: пять человек пропали без вести

Национальное агентство по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщило о потере связи с пятью людьми — двумя женщинами и тремя мужчинами.

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В армии сообщили, что спасателям уже удалось освободить из ловушки 49 человек, среди которых был один иностранец, чью национальность пока не разглашают.

Стихийное бедствие спровоцировало оползень в селе Чумнубри района Горкха, расположенном примерно в 100 километрах к западу от Катманду. Массы земли перекрыли реку Будхи Гандаки, что и привело к масштабному затоплению территорий, расположенных ниже течения.

Будхи Гандаки является притоком реки Тришули — именно на другом ее притоке в августе произошел катастрофический обвал ледника, который унес жизни 1457 человек и оставил тысячи пропавших без вести.

«Мы попросили жителей села, которые живут вдоль берегов реки ниже по течению, эвакуироваться и оставаться в безопасности», — сообщил чиновник района Горкха Дхармендра Кумар Мишра.

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По данным Национального управления по уменьшению рисков и управлению последствиями стихийных бедствий, мощный поток воды уничтожил около десятка домов, два подвесных моста и нанес ущерб городку строителей гидроэлектростанции, смыв часть рабочей техники.

Руководитель ведомства Дхарам Радж Упрети подчеркнул, что уровень реки, которая несет грязь и ил, постоянно растет — вода уже разрушила автомобильный мост, соединявший район Горкха с соседним Дхадингом.

Из-за угрозы дальнейшего затопления экстренные службы предупреждают об опасности жителей населенных пунктов вдоль реки в районах Горкха, Танахун, Читван, Восточный Навалпарас и Западный Навалпарас.

«Пожалуйста, помогите обеспечить своевременное перемещение людей из зон риска в безопасные места и при необходимости окажите помощь в проведении поисково-спасательных операций», — призвало Национальное управление по уменьшению рисков и управление последствиями стихийных бедствий в своем обращении в соцсетях.

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Подразделения армии и полиции уже прибыли на место происшествия для спасения людей. Ситуацию контролируют с воздуха с помощью вертолетов.

В Непале завершили поисковую операцию после стихийного бедствия

Напомним, в Непале официально завершили 40-дневную поисково-спасательную операцию после масштабных наводнений и оползней. По обновленным данным, количество погибших возросло до 1455 человек, а 5285 человек считаются пропавшими без вести. Среди пропавших — 56 украинцев, которые, по сообщению МИД Украины, несмотря на многонедельные усилия дипломатов и спасателей, до сих пор не найдены ни среди погибших, ни среди пострадавших.

Завершение активной фазы операции не означает полного прекращения поиска: спасательные службы Непала продолжают искать и идентифицировать останки. На фоне начала юридических процедур по признанию пропавших умершими, Посольство Украины в Индии повторно обратилось в непальские органы с просьбой разъяснить порядок официального документирования смертей в случаях, когда тела найти невозможно.

Национальная полиция Украины продолжает досудебное расследование и завершает формирование базы ДНК-профилей родственников пропавших граждан. Полученные данные планируется передать иностранной стороне для дальнейшей идентификации.

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