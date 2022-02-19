Новое вертолетное подразделение, танки и БТР: появились свежие спутниковые снимки войск России на границах

Новые спутниковые снимки Maxar показывают значительное увеличение развертывания российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

На российском аэродроме Миллерово, в 16 км от границы с оккупированной частью Украины, развернули новое вертолетное подразделение и боевую группу из танков, БТР и вспомогательной техники, свидетельствуют свежие снимки спутника Maxar.

Об этом сообщает CNN в субботу, 19 февраля.

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Кроме того, новое вертолетное подразделение (свыше 20 вертолетов) развернулось вблизи Валуйков, что в 27 км на восток от границы с Украиной.

Как видно из предыдущего пакета изображений, около Белгорода, примерно в 35 км к востоку от границы с Украиной, остаются развернуты около 20 вертолетов.

Загруженное в социальные сети и проверенное журналистами видео показывает, что ударные вертолеты присутствуют на обоих аэродромах вблизи Валуйков и Белгорода.

CNN

В то же время в оккупированном Крыму расположены 70 вертолетов. Из них более 60 впервые были замечены в начале этой недели на забытой авиабазе на озере Донузлав на побережье Черного моря.

Напомним, по данным Guardian, Россия на границе с Украиной разместила 40% своих военных. Они находятся в наступательной позиции.

Президент США Джо Байден со ссылкой на данные разведки заявил, что Россия таки вторгнется в Украину и президент Владимир Путин уже принял соответствующее решение.

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