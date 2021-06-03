Новое видео с Протасевичем: оппозиционер предположил, что его "сдал" соратник, и похвалил еду в СИЗО

О том, был ли Роман Протасевич под давлением во время съемки, – неизвестно.

Белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал свое "расследование" причин принудительной посадки самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. На видео есть фрагменты допроса задержанного журналиста, где парень дает "показания" и говорит о том, что его якобы мог подставить один из соратников.

Роман отметил, что единственный раз сообщил, куда и на каком самолете отправится из Греции — в сообщении в рабочем чате за 40 минут до вылета, где также есть этот человек.

"У меня был личностный конфликт только с одним человеком, причем достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было больших конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому рано или поздно будут проблемы. Я не знаю, является ли эта ситуация продолжением этого конфликта, но я думал, что в принципе это возможно. Единственный раз, когда я написал, как буду лететь и на каком самолете — это было в рабочем чате за 40 минут, в котором есть этот человек", — говорит Протасевич.

Он признался, что в СИЗО первое, что подумал — это то, что его "подставили".

"Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу!" — заявляет Протасевич.

По его словам, у этого знакомого были связи с хакерской группой "Киберпартизаны", которая ранее занималась псевдоминированиями в Беларуси.

Также на видео Протасевич говорит, что у него испортились отношения с одним из лидеров беларуской оппозиции, журналистом Франаком Вячоркой.

"Простой пример: с Франаком Вячорко у меня были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Все было прекрасно, мы там два дня в одной группе отработали. Ездил, снимал, все хорошо было. Он меня хвалил. Потом он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное", — говорит задержанный.

В одном из фрагментов Протачевич уверяет, что был против продолжения уличных протестов в Беларуси, в том числе, даже когда находился в Вильнюсе.

В завершении Роман рассказывает о питании в СИЗО и хвалит качество блюд.

"Макароны с мясом были. Вполне съедобные даже. С учетом того, сколько у нас всего еды в камере, что хлопцы воют: мясо портится, надо есть, а все не влезает", — сказал он.

Ранее родители Романа Протасевича заявили, что к нему применяли насилие.

Напомним

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