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Новое задержание Джоковича и запуск двух ракет из КНДР. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Новое задержание Джоковича и запуск двух ракет из КНДР. Пять новостей, которые вы могли проспать

kcna.kp

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Госдеп США обсудил с международными энергетическими компаниями вопросы поставки газа в Европейский Союз в случае вторжения России в Украину, узнали в Reuters. Читать дальше –>
  • Иммиграционная полиция Австралии вторично задержала лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича. В то же время, серба не смогут депортировать как минимум до воскресенья, поскольку суд должен рассмотреть его апелляционную жалобу. Читать дальше –>
  • Американский актер Алек Болдуин, который во время съемок вестерна "Ржавчина" случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс, передал свой мобильный телефон правоохранительным органам через месяц после соответствующего запроса. Читать дальше –>
  • В КНДР во время военных учений с железнодорожных платформ запустили две тактические управляемые ракеты, поразившие заданную цель в Японском море. Снаряды с шестикратной скоростью звука пролетели около 430 км. Читать дальше –>
  • Верховный суд США отменил требование администрации американского президента об обязательной вакцинации от COVID-19 на предприятиях с более чем сотней сотрудников. Байден, со своей стороны, заявил: решение суда "не мешает мне использовать свой голос как президента, чтобы выступать за то, чтобы работодатели поступали правильно для защиты здоровья и экономики американцев". Читать дальше –>
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