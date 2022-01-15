Новое задержание Джоковича и запуск двух ракет из КНДР. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Госдеп США обсудил с международными энергетическими компаниями вопросы поставки газа в Европейский Союз в случае вторжения России в Украину, узнали в Reuters. Читать дальше –>
- Иммиграционная полиция Австралии вторично задержала лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича. В то же время, серба не смогут депортировать как минимум до воскресенья, поскольку суд должен рассмотреть его апелляционную жалобу. Читать дальше –>
- Американский актер Алек Болдуин, который во время съемок вестерна "Ржавчина" случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс, передал свой мобильный телефон правоохранительным органам через месяц после соответствующего запроса. Читать дальше –>
- В КНДР во время военных учений с железнодорожных платформ запустили две тактические управляемые ракеты, поразившие заданную цель в Японском море. Снаряды с шестикратной скоростью звука пролетели около 430 км. Читать дальше –>
- Верховный суд США отменил требование администрации американского президента об обязательной вакцинации от COVID-19 на предприятиях с более чем сотней сотрудников. Байден, со своей стороны, заявил: решение суда "не мешает мне использовать свой голос как президента, чтобы выступать за то, чтобы работодатели поступали правильно для защиты здоровья и экономики американцев". Читать дальше –>