Словацкий премьер заявил, что хочет нормализации отношений с РФ и раскритиковал стратегию Запада в войне в Украине.

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметился рядом новых скандальных заявлений. В колонке для словацкого издания Pravda он сказал, что РФ должна получить "гарантии безопасности", а Украина не способна на полноценнон контрнаступление.

"Россия отреагировала на ситуацию безопасности и давление Украины относительно вступления в НАТО, нарушив международное право, применив военную силу без международного мандата. Большие страны часто так поступают", — написал он.

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По мнению словацкого "друга Путина", Запад неверно оценил применение российской военной силы "как возможность поставить Россию на колени".

Он обвинил Западные страны в том, что они якобы не позволили украинцам заключить перемирие "на справедливых условиях". Интересно, эта капитуляцию перед Путиным Фицо считает справедливой?

Премьер отметил, что не относится к тем словацким политикам, которые "радуются, что в Словакии из РФ совершают смертельного врага", и ему совсем не нравится, что Словакию по этой причине в России называют враждебной страной.

Также Фицо убеждает, что Украина не способна на полноценное военное контрнаступление и "полностью зависима от финансовой помощи Запада с непредсказуемыми последствиями для украинцев в ближайшие годы".

Он призывает, "чтобы славяне перестали воевать друг с другом по геополитическим причинам, как с американской, так и с российской стороны".

В то же время Фицо признал, что Украина имеет право идти своим суверенным, а не продиктованным путем: "Если она видит себя в ЕС, пусть получит этот шанс, если выполнит условия. Мы будем рады помочь".

Однако в следующем предложении он снова взялся за свое и сказал, что "Россия также нуждается в гарантиях безопасности".

"И я продолжаю считать, что мы должны вернуться к недавней европейской риторике о том, что ЕС и Россия являются определенным образом связанными сосудами, и что они нуждаются друг в друге. Как премьер-министр Словацкой Республики, я не буду распространять враждебность ни в одну страну мира, я также желаю постепенной стандартизации отношений между странами-членами ЕС и Россией", – заявил Фицо.

Единственное с чем можно частично согласиться, это с этой цитатой:

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"Шокует видеть, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России. Факты неумолимы. Россия полностью контролирует оккупированные территории в военном плане. Ни российская экономика, ни российская валюта не рухнули..., российские энергетические гиганты отчитываются о рекордных поставках в Китай и Индию .Конечно, я не берусь утверждать, что Россия не испытывает негативных последствий своего решения в феврале 2022 года применить военную силу в Украине. Но не настолько, чтобы это разрушило ее".

Напомним, после победы на выборах Фицо заявил, что его страна испытывает "большие проблемы", чем помощь Украине, поэтому Словакия больше не будет поставлять Киеву оружие и боеприпасы.

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