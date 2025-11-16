Новое заявление Ирана по поводу ядерного оружия: Тегеран делает важный шаг

Иран

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в стране пока не происходит обогащения урана. По его словам, это связано с повреждением ядерных объектов после авиаударов, нанесенных Израилем и США в июне, во время 12-дневного противостояния.

Об этом сообщает Associated Press.

"В Иране нет незаявленного обогащения урана, - заявил Арагчи в интервью AP. - Все наши объекты находятся под мониторингом МАГАТЭ. В настоящее время обогащение не осуществляется, поскольку они получили удары".

Иран настаивает на своем ядерном праве

Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран не откажется от права на мирное использование ядерной энергии и обогащения урана:

"Это неотъемлемое право Ирана, и мы продолжим им пользоваться. Надеемся, что международное сообщество, включая США, это признает".

Правительство Ирана предоставило журналистам Associated Press трехдневную аккредитацию для освещения саммита, где также присутствовал председатель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

Угрозы и спутниковые улики

Эслами сообщил, что Ирану угрожают в случае доступа посторонних к разрушенным объектам. В то же время спутниковые снимки, проанализированные AP, не обнаружили масштабные восстановительные работы на ключевых ядерных объектах — в Фордо, Исфахане и Натанге.

"Каждый день нам грозят новым нападением, если мы будем что-то "трогать"", - сказал он.

До атаки Иран обогащал уран до уровня 60% — что приближено к оружейным показателям после выхода США из ядерного соглашения 2018 года по решению Дональда Трампа. Тегеран утверждает, что его программа носит исключительно мирный характер, однако Запад и МАГАТЭ подозревают скрытую военную составляющую до 2003 года.

Санкции и возможность диалога

Европейские страны анонсировали возможное возобновление санкций ООН против Ирана из-за его ядерной программы. Совет управляющих МАГАТЭ уже на этой неделе может рассмотреть резолюцию по Тегерану за недостаточное сотрудничество.

Несмотря на жесткую риторику, Арагчи не исключил возможности переговоров с США:

"Текущая позиция Вашингтона - диктовать максималистические условия. В таких обстоятельствах мы не видим возможности для справедливого диалога".

Мы ранее информировали, что после заявлений президента РФ Владимира Путина об усовершенствовании российского ядерного арсенала США продемонстрировали свою ракету-невидимку, разработанную в рамках секретного проекта программы модернизации ядерного оружия.