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Новогодний подарок: украинские хакеры остановили работу платежных терминалов по России

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Новогодний подарок: украинские хакеры остановили работу платежных терминалов по России

Хакер / Фото: Getty Images

Россияне не могут платить картой на кассах магазинов, кафе, парикмахерских или других бизнесов.

ИТ-армия сделала "новогодний киберподарок россиянам" — украинские хакеры остановили работу платежных терминалов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что крупнейший производитель онлайн-касс "Эвотор" не работает со вчерашнего дня. Поэтому попытка россиян безналично рассчитаться за новогодние подарки оборачивается поражением.

"Новогодний "праймтайм" на россии стал настоящим коллапсом. Россияне не могут платить картой на кассах магазинов, кафе, парикмахерских или любых других бизнесов, пользующихся платежными терминалами. Это может нанести серьезный ущерб экономике агрессора", — говорится в сообщении.

Россияне жалуются на работу платежных систем. ФОТО: скрин / ©
Россияне жалуются на работу платежных систем. ФОТО: скрин

Напомним, по данным ЗИМ, украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала".

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Дата публикации
Просмотры
3099
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