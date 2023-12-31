Новогодний подарок: украинские хакеры остановили работу платежных терминалов по России

Россияне не могут платить картой на кассах магазинов, кафе, парикмахерских или других бизнесов.
ИТ-армия сделала "новогодний киберподарок россиянам" — украинские хакеры остановили работу платежных терминалов.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Отмечается, что крупнейший производитель онлайн-касс "Эвотор" не работает со вчерашнего дня. Поэтому попытка россиян безналично рассчитаться за новогодние подарки оборачивается поражением.
"Новогодний "праймтайм" на россии стал настоящим коллапсом. Россияне не могут платить картой на кассах магазинов, кафе, парикмахерских или любых других бизнесов, пользующихся платежными терминалами. Это может нанести серьезный ущерб экономике агрессора", — говорится в сообщении.
Напомним, по данным ЗИМ, украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала".
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