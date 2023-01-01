"Новогодний" пожар в Новосибирске: из-за салюта в доме вспыхнули квартиры (видео)

В Новосибирске в результате салюта возник пожар на балконах в одном из многоквартирных домов.

В российском Новосибирске новогодний салют попал в жилой дом – залпы фейерверка залетели на балконы одной из многоэтажек.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Как говорится в сообщении, пиротехнику неправильно установили – салют попал в квартиры на 6 и 10 этажах, в результате чего возник пожар.

По словам жильцов дома, салют запустил мужчина с ребенком, в какой-то момент установка рухнула на бок и начала стрелять по дому, огонь повредил вещи в квартирах. Мужчина скрылся с места происшествия.

Напомним, в центре Москвы 1 января вспыхнул трехэтажный ресторан "Тарас Бульба".

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