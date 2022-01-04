Новогодняя оргия с полсотней проституток: в Испании полиция "свернула" вечеринку из-за нарушения противоэпидемических ограничений

Правоохранители на месте происшествия обнаружили около 70 человек и составили протокол о "нарушениях санитарных норм и противоэпидемических ограничений".

В Испании группа людей арендовала дом и десятки проституток, чтобы масштабно попрощаться с 2021 годом. Полиция города разогнала громкую вечеринку с оргией и составила протокол "о многочисленных нарушениях противоэпидемических норм".

Об этом пишет испанское издание Elmundo.

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В полицию города Ллиса д'Амунт (Испания) обратился мужчина с заявлением о том, что двое неизвестных пытались проникнуть в дом, где он живет. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили двоих подозреваемых. Те объяснили, что на самом деле шли на вечеринку в соседний дом и случайно зашли не туда.

Поскольку в Испании действуют противоэпидемические ограничения и запреты на проведение массовых мероприятий и вечеринок, правоохранители зашли в дом, в котором, вероятно, были нарушены установленные правила.

Как пишет издание, на месте происшествия было обнаружено от 50 до 70 человек, "не считая тех, кто занимался сексом на верхних этажах дома". Как сообщается, большинство из них были американцами. Кроме того, среди них было немало проституток.

Правоохранители установили, что владелец дома знал об "особых празднованиях" и типе вечеринки, которую собираются провести в его доме.

Полиция города зафиксировала нарушение "санитарных норм и ограничений по вместимости в домах, направленных на снижение риска заражения коронавирусом". Правоохранители составили протокол "о несоблюдении норм действующего законодательства по предотвращению распространения болезни COVID-19".

Напомним, недавно сразу несколько стран Европы ужесточили ограничения из-за вспышки COVID-19. Так, Испания вернула обязательное ношение масок на улицах. Число заболевших в стране ежедневно составляет десятки тысяч.

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