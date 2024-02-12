Новоизбранный президент Финляндии выразил поддержку Украине

Победитель президентских выборов в Финляндии Александр Стубб подтвердил свою поддержку защищаемой от российской агрессии Украины.

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В частности, он заявил, что его страна продолжит помогать украинцам, информирует Yle.

Сообщается, что Александр Стубб обошел своего основного оппонента экс-главу МИД Пекка Хаависто с результатом 51,6 и 48,4% соответственно.

После победы журналисты спросили Стубба о поддержке Украины, зачем он ответил, что она будет продолжаться.

Кроме того, Стубб заявил, что для Финляндии безопасность является экзистенциальным вопросом, а ее членство в НАТО является преимуществом для Североатлантического союза.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала гибридную войну, в Финляндии прокомментировали закрытие границ с РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Финляндии русскоязычные провели митинг в поддержку закрытия границы с Россией.

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