Новоизбранный президент Финляндии выразил поддержку Украине

Победитель Александр Стубб обошел своего основного оппонента экс-главу МИДа Пекка Хаависто.
Победитель президентских выборов в Финляндии Александр Стубб подтвердил свою поддержку защищаемой от российской агрессии Украины.
В частности, он заявил, что его страна продолжит помогать украинцам, информирует Yle.
Сообщается, что Александр Стубб обошел своего основного оппонента экс-главу МИД Пекка Хаависто с результатом 51,6 и 48,4% соответственно.
После победы журналисты спросили Стубба о поддержке Украины, зачем он ответил, что она будет продолжаться.
Кроме того, Стубб заявил, что для Финляндии безопасность является экзистенциальным вопросом, а ее членство в НАТО является преимуществом для Североатлантического союза.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала гибридную войну, в Финляндии прокомментировали закрытие границ с РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Финляндии русскоязычные провели митинг в поддержку закрытия границы с Россией.
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