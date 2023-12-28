Новоназначенный премьер Польши Туск анонсировал свой визит в Киев

Политик будет говорить, в частности, и о блокировке границы.

Глава польского правительства Дональд Туск сообщил о планах посетить Киев и обсудить, среди прочего, вопросы блокады границы.

Об этом сообщает TVN24, ссылаясь на слова Туска во время пресс-конференции в Варшаве.

"Мне немного стыдно об этом говорить, потому что я знаю, какая ситуация у президента Зеленского и всей Украины. Неправильно ехать в Киев и весь визит посвящать вопросам польского транспорта", – сказал он.

По словам Туска, они подготовят этот визит таким образом, чтобы во время его встречи с президентом Зеленским было ясно, чего они хотят достичь. Также он добавил, что не видит причин портить украино-польские отношения.

Премьер также сообщил, что "будет просить водителей не блокировать переезд только из-за войны".

Напомним, Дональд Туск был избран премьер-министром Польши 11 декабря. За проголосовали 248 депутатов польского Сейма, против – 201 депутат.

14 декабря Владимир Зеленский и Туск впервые провели телефонный разговор.

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