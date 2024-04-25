Новорожденная девочка, чудом ожившая во время своих похорон, умерла через неделю: подробности

Семья, поначалу ошеломленная ее неожиданным воскресением, тоскует о ее потере.

Девочка, ожившая во время своих похорон на глазах у ошеломленных родственников, умерла через неделю.

Об этом пишет NTK.

Маленькая Милагрос де Хесус родилась преждевременно и весила лишь в 367 г. Ее 21-летняя мать была доставлена в больницу 12 апреля. На 26 неделе беременности у нее возникли проблемы с дыханием.

Поскольку будущая мама не получала достаточного количества кислорода, врачи решили провести экстренное кесарево сечение.

После процедуры семья получила известие, что у девочки не было никаких признаков жизни и она умерла. Позже они собрали свидетельство о смерти и получили небольшой гроб для похорон.

Но 13 апреля дядя увидел, как новорожденная двигала головой вскоре после того, как ее окропили святой водой.

Умер ребенок, который раньше ожил во время своих похорон / Фото: needtoknow.co.uk

Папа, Игнасио Медина Вега, рассказал местным СМИ: "Когда дядя пришел попрощаться с ней, он увидел, что малыш шевелит головой и дышит. Потом мы пошли посмотреть и увидели, как бьется ее маленькое сердце".

Семья немедленно отвезла малыша обратно в региональную больницу Сьюдад-дель-Эсте в одноименном парагвайском городе.

Отец вспомнил: "Врачи сказали нам, что это чудо. Серьезно то, что мы собирались похоронить ее заживо".

По оценкам, младенец оставался в гробу более четырех часов, а крышка была закрыта примерно половину этого времени.

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Представитель больницы Федерико Шредель заявил, что ребенка, возможно, ошибочно объявили мертвым из-за каталепсии, состояния, которое характеризуется отсутствием реакции на внешние раздражители, обмороками и ригидностью тела.

Он добавил: "Из-за преждевременного рождения такое может произойти, пациент практически останется без каких-либо жизненно важных признаков".

После ее "воскресения" родители девочки решили назвать ее Милагрос де Хесус, что переводится как "Чудо Иисуса".

Однако после недели борьбы за жизнь в реанимации ребенок умер от остановки сердечно-легочной деятельности около 21:30 в субботу, 20 апреля. Врачи пытались реанимировать ребенка около 20 минут.

На следующий день ее похоронили.

Напомним, певица умерла во время концерта, споткнувшись о платье и ударившись головой. Она выступала в доме престарелых.

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