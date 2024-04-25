Новорожденная девочка, чудом ожившая во время своих похорон, умерла через неделю: подробности

Семья, поначалу ошеломленная ее неожиданным воскресением, тоскует о ее потере.
Девочка, ожившая во время своих похорон на глазах у ошеломленных родственников, умерла через неделю.
Об этом пишет NTK.
Маленькая Милагрос де Хесус родилась преждевременно и весила лишь в 367 г. Ее 21-летняя мать была доставлена в больницу 12 апреля. На 26 неделе беременности у нее возникли проблемы с дыханием.
Поскольку будущая мама не получала достаточного количества кислорода, врачи решили провести экстренное кесарево сечение.
После процедуры семья получила известие, что у девочки не было никаких признаков жизни и она умерла. Позже они собрали свидетельство о смерти и получили небольшой гроб для похорон.
Но 13 апреля дядя увидел, как новорожденная двигала головой вскоре после того, как ее окропили святой водой.
Папа, Игнасио Медина Вега, рассказал местным СМИ: "Когда дядя пришел попрощаться с ней, он увидел, что малыш шевелит головой и дышит. Потом мы пошли посмотреть и увидели, как бьется ее маленькое сердце".
Семья немедленно отвезла малыша обратно в региональную больницу Сьюдад-дель-Эсте в одноименном парагвайском городе.
Отец вспомнил: "Врачи сказали нам, что это чудо. Серьезно то, что мы собирались похоронить ее заживо".
По оценкам, младенец оставался в гробу более четырех часов, а крышка была закрыта примерно половину этого времени.
Представитель больницы Федерико Шредель заявил, что ребенка, возможно, ошибочно объявили мертвым из-за каталепсии, состояния, которое характеризуется отсутствием реакции на внешние раздражители, обмороками и ригидностью тела.
Он добавил: "Из-за преждевременного рождения такое может произойти, пациент практически останется без каких-либо жизненно важных признаков".
После ее "воскресения" родители девочки решили назвать ее Милагрос де Хесус, что переводится как "Чудо Иисуса".
Однако после недели борьбы за жизнь в реанимации ребенок умер от остановки сердечно-легочной деятельности около 21:30 в субботу, 20 апреля. Врачи пытались реанимировать ребенка около 20 минут.
На следующий день ее похоронили.
Напомним, певица умерла во время концерта, споткнувшись о платье и ударившись головой. Она выступала в доме престарелых.
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