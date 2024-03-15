Мать жестко убили, новорожденная девочка осталась сиротой: все подробности страшного преступления в Германии

В последний раз молодую украинку с матерью и новорожденным ребенком видели в ресторане с неизвестной женщиной, после чего все они исчезли.

В прошлый четверг, 7 марта, случайный прохожий обнаружил тело убитой молодой женщины на берегу реки Рейн недалеко от немецкого города Хоккенхайм в земле Баден-Вюртемберг.

ТСН.ua собрал все, что известно о жутком инциденте.

Полиции сразу не удалось установить личность женщины, но дальнейшее расследование выяснило, что это украинская беженка – 27-летняя Маргарита Разаз.

Полиция не разглашает подробностей следствия, но сообщила, что смерть женщины наступила в результате "внешнего насилия". Известно, что жертва жила в Германии вместе с матерью и новорожденной дочерью, которые исчезли после убийства.

Что известно о Маргарите Разаз и Марине Стеценко

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Рита Разаз жила в Харькове и занималась созданием съедобных букетов. Летом 2023 года она вместе со своей матерью, 51-летней Мариной Стеценко, выехала в Словакию. Через несколько месяцев женщины перебрались в Германию, где получили временную защиту и жили в приюте для беженцев в районе Рейн-Неккар.

Когда Рита выезжала из Украины, она была беременна, и в январе 2024 года родила дочь, которую назвала Мия. На момент жестокого убийства матери новорожденной девочке было всего 5 недель.

Судя по сохранившимся сообщениям в группах помощи беженцам в соцсетях, Рита была в разводе и не общалась с бывшим мужем, поэтому искала консультацию и помощь в оформлении документов на ребенка. В одной из таких групп она познакомилась с женщиной, которая представилась Инной и пообещала помочь. Именно с ней и встречались украинки ресторане города Брухзаль перед тем как исчезли.

По словам знакомых Риты и Марины, аккаунты этой неизвестной женщины в соцсетях и мессенджерах тоже исчезли. Ни ее фамилии, ни точного адреса никто не знает.

Полиции удалось найти пропавшую девочку

Немецкая полиция объявила в розыск пропавших Марину Стеценко и маленькую Мию. Правоохранители обратились к общественности в поисках свидетелей преступления. По данным полиции Мангейма, до 13 марта поступило 50 сообщений от общественности. Предположительно, благодаря полученной информации от неравнодушных людей удалось установить, где находится пропавший ребенок.

В среду, 13 марта, полицейские задержали двух человек в районе Рейн-Неккар – 44-летнего мужчину и 43-летнюю женщину, которые присматривали за девочкой.

Ребенок был срочно доставлен в больницу, где врачи установили, что с ней все в порядке, а анализ ДНК подтвердил, что найденная девочка – дочь убитой Риты Разаз. Сейчас о девочке заботится местное управление по делам молодежи.

Задержанную пару подозревают в жестоком убийстве украинки, поэтому по решению суда они будут находиться под стражей, пока идет следствие.

Мать Риты, Марина Стеценко до сих пор не найдена. В полиции считают, что она может быть свидетелем убийства дочери и поэтому скрывается, опасаясь за свою жизнь.

В Украине у Маргариты Разаз осталась младшая сестра. Друзья и родные убитой женщины объявили сбор средств, чтобы перевезти тело на родину для захоронения.

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