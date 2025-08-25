Новошахтинский НПЗ в Ростовской области горит уже пятые сутки: новые кадры

Атака на Россию / © ТСН.ua

Реклама

Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, атакованный 21 августа, пылает уже пятый день. Появились новые кадры с места удара БпЛА.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

«Новошахтинский НПЗ до сих пор горит. А Путин просто мог бы завершить войну», – отметил он.

Реклама

Дата публикации 13:21, 25.08.25 Количество просмотров 16 Новошахтинский НПЗ в России пылает пятый день

Как пишут росСМИ, вчера, 24 августа, губернатор Юрий Слюсарь посетил территорию пожара на НПЗ и провел совещание по ликвидации чрезвычайной ситуации.

В тушении задействовано более 400 специалистов и 150 единиц техники, пожар частично локализован. Для работы использовали значительные объемы воды – в ряде районов были перебои, сейчас организован подвоз для 8 тысяч жителей.

Атака на Новошахтинский НПЗ: коротко

Беспилотники ВСУ ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области России, что повлекло за собой пожар. По данным очевидцев, над городом раздалось около пяти взрывов. В Сети появились кадры последствий ударов беспилотников по объекту.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области.

Реклама

Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России с общим объемом резервуаров более 210 тысяч кубических метров. Предприятие обеспечивает топливом, в том числе, войска страны-агрессора», — отмечает Генштаб.

Напомним, 23 августа сообщалось, что Новошахтинский завод нефтепереработки горит уже третьи сутки после атаки украинских дронов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сервиса NASA FIRMS и пишет Telegram-канал ASTRA. В некоторых районах Ростовской области продолжают отключать воду – она нужна пожарным расчетам для тушения пожара.

Жители Новошахтинская в комментариях в тг-канале главы города Сергея Бондаренко жалуются, что из-за пожара на НПЗ нечем дышать, и что сотрудников завода оставляют на рабочих местах, несмотря на ЧС на предприятии.