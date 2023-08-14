Новость о заказе Сербией 20 тысяч "шахедов" в Ирана была написана искусственным интеллектом – СМИ

ИИ может спровоцировать международный оружейный скандал.
В украинские СМИ сегодня, 14 августа, появилась информация о том, что Сербия якобы договорилась с Ираном по закупке 20 тысяч дронов-камикадзе Shahed-136.
Однако эта новость могла быть написана искусственным интеллектом, пишет Defence Express.
Как первоисточник новости было указано издание боснийское издание Etto.ba.
Но, как выяснилось, первым об этом написало издание The geopost.
Оно ссылается на пост сообщества Terror Alarm.
В описании самого сообщества Terror Alarm в социальной сети, а также на его сайте указано, что "это первая в мире редакция новостей, генерируемая искусственным интеллектом".
Именно поэтому в тексте новости ИИ говорится, что "последние 2 года Иран вооружает православных фундаменталистов в России, Армении и Сербии против католического мира".
Заместитель министра иностранных дел Сербии Горан Алексич действительно посещал Тегеран и встретился со своим иранским коллегой Али Багери.
По официальному сообщению обеих стран, эта встреча касалась торгово-экономических аспектов. Информации по заказу Сербией "шахедов" не было.
Defence Express отмечает, что если Белград действительно решится заказать любое иранское оружие, то встретится с санкциями.
"Учитывая огласку в СМИ, вполне возможно, что это будет одним из первых случаев, когда международный оружейный скандал разгорится именно из-за искусственного интеллекта", — подытожили в издании.
Пока ни Белград, ни Тегеран официально не прокомментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Германии искусственный интеллект заменит редакторов в газете Bild.