Новость о заказе Сербией 20 тысяч "шахедов" в Ирана была написана искусственным интеллектом – СМИ

В украинские СМИ сегодня, 14 августа, появилась информация о том, что Сербия якобы договорилась с Ираном по закупке 20 тысяч дронов-камикадзе Shahed-136.

Однако эта новость могла быть написана искусственным интеллектом, пишет Defence Express.

Как первоисточник новости было указано издание боснийское издание Etto.ba.

Но, как выяснилось, первым об этом написало издание The geopost.

Оно ссылается на пост сообщества Terror Alarm.

В описании самого сообщества Terror Alarm в социальной сети, а также на его сайте указано, что "это первая в мире редакция новостей, генерируемая искусственным интеллектом".

Именно поэтому в тексте новости ИИ говорится, что "последние 2 года Иран вооружает православных фундаменталистов в России, Армении и Сербии против католического мира".