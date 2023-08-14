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Новость о заказе Сербией 20 тысяч "шахедов" в Ирана была написана искусственным интеллектом – СМИ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Новость о заказе Сербией 20 тысяч "шахедов" в Ирана была написана искусственным интеллектом – СМИ

ИИ может спровоцировать международный оружейный скандал.

В украинские СМИ сегодня, 14 августа, появилась информация о том, что Сербия якобы договорилась с Ираном по закупке 20 тысяч дронов-камикадзе Shahed-136.

Однако эта новость могла быть написана искусственным интеллектом, пишет Defence Express.

Как первоисточник новости было указано издание боснийское издание Etto.ba.

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Но, как выяснилось, первым об этом написало издание The geopost.

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Оно ссылается на пост сообщества Terror Alarm.

В описании самого сообщества Terror Alarm в социальной сети, а также на его сайте указано, что "это первая в мире редакция новостей, генерируемая искусственным интеллектом".

Именно поэтому в тексте новости ИИ говорится, что "последние 2 года Иран вооружает православных фундаменталистов в России, Армении и Сербии против католического мира".

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Заместитель министра иностранных дел Сербии Горан Алексич действительно посещал Тегеран и встретился со своим иранским коллегой Али Багери.

По официальному сообщению обеих стран, эта встреча касалась торгово-экономических аспектов. Информации по заказу Сербией "шахедов" не было.

Defence Express отмечает, что если Белград действительно решится заказать любое иранское оружие, то встретится с санкциями.

"Учитывая огласку в СМИ, вполне возможно, что это будет одним из первых случаев, когда международный оружейный скандал разгорится именно из-за искусственного интеллекта", — подытожили в издании.

Пока ни Белград, ни Тегеран официально не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Германии искусственный интеллект заменит редакторов в газете Bild.

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Дата публикации
Просмотры
446
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