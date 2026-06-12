Эбола в Конго / © Associated Press

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Вспышка смертоносной лихорадки Эбола, охватившая Демократическую Республику Конго, могла начаться с похорон вероятно инфицированного пастора, гроб которого треснул во время многочасовой дороги из морга до места его последнего упокоения.

О таких выводах предварительного эпидемиологического расследования сообщает Reuters.

Агентство собрало цепочку событий, которая могла стать одной из отправных точек вспышки Эболы в Конго, которая уже повлекла более 120 смертей и более 600 случаев инфицирования.

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Одним из первых распространителей вируса мог стать 44-летний конголезский пастор Палуку Макунди Денис — а точнее его тело во время похорон.

В начале февраля пастор скончался в больнице города Буниа, где ныне свирепствует эпидемия. Однако вспышки болезни еще не фиксировали, так что никаких тестов на Эболу пастору не делали. По словам трех врачей и медсестры, вероятной причиной смерти тогда назвали перитонит, тяжелую брюшную инфекцию.

Дэвид Хейманн, профессор инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, в комментарии Reuters сказал, что перитонит может быть одним из проявлений тяжелой стадии инфицирования Эболой.

Деревянный гроб погрузили в старый внедорожник, сложив задние сиденья. В то же время на гробу сидело несколько младших родственников покойного. Переполненный автомобиль должен был преодолеть трехчасовой путь. Так что машину сильно подбрасывало на выбоинах, камнях и оврагах. Пока внедорожник достался Монгбвалу, гроб треснул, сломавшись под тяжестью сидевших на нем.

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На похоронах на местном кладбище собралось более 80 родственников, друзей и соседей покойного. В последующие дни несколько после захоронения члены местной громады начали болеть. А в течение двух недель после похорон было зарегистрировано около 50 смертей, у многих жертв наблюдались симптомы Эболы: лихорадка, рвота, кровотечение.

В Конго ухудшается ситуация с вирусом Эболы

В Уганде принятые меры оказались эффективными в сдерживании лихорадки, в то время как у Конго потенциал быстрого распространения этого вируса очень высок.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск превращения штамма Эболы в национальную вспышку в Демократической Республике Конго в «очень высокий».

«Сейчас мы пересматриваем нашу оценку риска очень высокого на национальном уровне, высокого на региональном уровне и низкого на глобальном уровне», — заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

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«Потенциал быстрого распространения этого вируса высок, очень высок, и это изменило всю динамику», — сказал Абдирахман Махамуд, директор ВОЗ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации.

Между тем в соседней Уганде, по словам Тедроса, приняты меры, включая интенсивное отслеживание контактов и отмену массовых собраний, оказались эффективными в сдерживании распространения вируса.

Что такое Эбола

Вирус был впервые обнаружен в 1976 году у реки Эбола на территории нынешнего Конго. Первые вспышки произошли в отдаленных селах Центральной Африки, расположенных вблизи тропических лесов. Болезнь, вызываемая вирусом Эбола — тяжелое, часто смертельное заболевание человека и приматов.

Вирус передается людям от диких животных, таких как крыланы, дикобразы и приматы. Эбола распространяется при непосредственном контакте с кровью, отделяемыми, органами или другими биологическими жидкостями инфицированных людей, а также поверхностями и предметами, загрязненными этими жидкостями.

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Симптомы включают лихорадку, сильную утомляемость, головную боль, боль в мышцах, боль в горле, рвоту и диарею. В тяжелых случаях болезнь может привести к кровотечениям, полиорганной недостаточности и смерти.

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