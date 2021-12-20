Новую страну атакует вирус: в Перу выявили первые случаи заболевания штаммом "Омикрон"

Власти призвали население пройти вакцинацию против COVID-19.

В Перу выявили первые четыре случая заболевания вариантом COVID-19 "Омикрон", сообщают местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Эрнандо Севальоса,- сообщает "Интерфакс".

Есть вероятность обнаружения штамма "Омикрон" еще у двух человек.

"Есть еще два человека, которые контактировали с ними (заболевшими - ред.) и дали положительный результат; мы проводим последующую проверку, чтобы выяснить, относится ли эта положительная реакция к варианту "дельта", которая является наиболее частой, или она соответствует "Омикрону"", - сказал Севальос.

Министр здравоохранения призвал население пройти вакцинацию против COVID-19.

"Вакцинация - самый эффективный способ избежать серьезных заболеваний", - резюмировал он.

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