Новую Зеландию накрыл мощный циклон: количество жертв и пропавших без вести растет (фото)

Новая Зеландия третий раз за свою историю объявила чрезвычайное положение.
Число погибших в Новой Зеландии из-за циклона "Габриэль" возросло до 11 человек. Власти продолжают эвакуацию людей и объявляют новые штормовые предупреждения. Больше всего от непогоды пострадал Северный остров.
Об этом пишет The Guardian.
Премьер-министр страны Крис Хипкинс отмечает, что количество жертв может увеличиться. Полиция уже зарегистрировала 3 455 человек как "неконтактных" — то есть с ними пока нет связи.
"Мы считаем, что большинство тех, с кем нельзя связаться, просто не могут вступить в контакт с близкими, поэтому полиция отдает приоритет тем, кто находится в изолированных районах", — сказал премьер.
Премьер также отметил, что этот циклон сравнивается с масштабами землетрясения в Крайстчерче в 2011 году, которое привело к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям: 166 погибшим и более 200 пропавшим без вести.
Около 100 тысяч домохозяйств до сих пор остаются без света. Специалист поисково-спасательной службы из города Нейпир Кен Купер сказал, что люди для спасения перебирались на крыши своих домов.
Напомним, 14 февраля в Новой Зеландии объявили общее чрезвычайное положение из-за циклона "Габриэль". Треть населения страны ощутила на себе его последствия. За всю историю Новой Зеландии чрезвычайное положение вводится только в третий раз. Из-за циклона в стране начались сильные дожди и ветры, что повлекло за собой подтопление, оползни и повреждение инфраструктуры.
Ранее стало известно, что Сербия ушла под воду.
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