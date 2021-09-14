Новую Зеландию требуют переименовать: как хотят назвать страну аборигены

Также коренные жители хотят к 2026 году присвоить всем городам Новой Зеландии маорийские названия.

В Новой Зеландии коренное население требует переименовать страну на Аотеароа. Именно так звучит название острова на маорийском языке.

Об этом сообщает RNZ.

Сопредседатели политической организации народа маори Те Пати Маори, Равири Ваитити и Дебби Нгарева-Пакер начали собирать подписи под петицией с требованием переименования.

"Давно пора вернуть те рео маори (язык маори) на его законное место и сделать первым и официальным языком этой страны. Мы — полинезийская страна Аотеароа", — заявил Ваитити.

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Также активисты хотят к 2026 году присвоить всем городам Новой Зеландии маорийские названия.

Те Пати Маори сказал, что политика правительства и "навязывание колониальной программы в системе образования" привели к тому, что маори стали забывать свой родной язык. За последние 90 лет уровень владения ими уменьшился с 90% до 20%.

Новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что пока вопрос о смене названия страны в повестке дня не стоит. Она напомнила, что для названий топонимов могут использоваться как английский, так и язык маори, который является одним из официальных в стране.

Петиция об изменении названия Новой Зеландии подана спустя 49 лет после того, как в парламент внесли предложение, после чего язык маори стал вторым официальным.

Мааори — коренной народ Новой Зеландии. Их число, по переписи 2013 года, составляло около 600 тысяч человек. Это 15% населения страны. Лишь 4% населения Новой Зеландии, или 23,7 % маори, может более или менее сносно разговаривать на своем родном языке.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента, представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украину нужно переименовать в Русь-Украину, чтобы забрать у России право на историю и наследие Киевской Руси.

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