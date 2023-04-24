Новую Зеландию всколыхнуло мощное землетрясение

В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой более 7 баллов.

В Новой Зеландии на островах Кермадек в понедельник, 24 апреля, произошло мощное землетрясение магнитудой 7.2 балла.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA) сообщило, что угрозы цунами для Новой Зеландии после землетрясения нет.

В 1000 км от эпицентра землетрясения расположен самый большой город Новой Зеландии – Окленд, с населением более 1,5 млн человек.

Напомним, Индонезию всколыхнули сразу два мощных землетрясения – есть угроза цунами.

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