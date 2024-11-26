Новые американские БпЛА, испытанные на передовой в Украине, могут изменить ход войны — Newsweek

Это высокоскоростной беспилотник-перехватчик с электрическим двигателем, предназначенный для уничтожения вражеских беспилотников, таких как иранские "Шахеды".

Высокоскоростной беспилотник-перехватчик с электрическим двигателем Hitchhiker может изменить ход войны.

Об этом говорится в материале Newsweek.

Новый американский дрон был разработан двумя ведущими технологическими компаниями в США: IronNet и Astrion.

Высокоскоростной беспилотник-перехватчик с электрическим двигателем Hitchhiker Фото: скриншот видео

"Технология противодействия беспилотникам продемонстрировала поразительный потенциал для борьбы с дронами в реальных боевых ситуациях и повышения уровня разведки на поле боя. Hitchhiker – это высокоскоростной БПЛА-перехватчик с электродвигателем, предназначенный для уничтожения вражеских дронов, таких как иранский "Шахед" (Shahed)", – говорится в Newsweek.

Преимущества нового БпЛА

И делает это новый БПЛА "более эффективно в экономическом плане", чем традиционные оборонительные системы, такие как дорогостоящие ракеты для Patriot.

Высокоскоростной беспилотник-перехватчик с электрическим двигателем Hitchhiker Фото: скриншот видео

В США уже назвали этот дрон "геймченджером".

В частности, инвестор в области кибербезопасности адмирал Майк Гьюитт сказал, что США поделились такими технологиями "с разными лидерами в Украине, которые находятся на передовой".

"И я скажу вам, что обратная связь, которую мы получили, – как быстро вы можете доставить эти возможности сюда? И это от людей, действительно работающих на передовой на очень высоком уровне. Поэтому мы восприняли это с большой уверенностью в том, что это может изменить правила игры в Украине.

Напомним, украинские эксперты отметили, что РФ достигла существенного увеличения производства дронов. Она продолжает масштабировать его, чтобы терроризировать, в частности, и столицу Украины.

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