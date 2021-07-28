Новые данные о COVID-штамме "Дельта" и смерть барабанщика Slipknot. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В США четверо правоохранителей рассказали о нападениях со стороны сторонников экс-президента Дональда Трампа, которые 6 января штурмовали Капитолий. Читать дальше ->
- Соучредитель американской ню-метал группы Slipknot, ударник и гитарист Джои Джордисон ушел из жизни в возрасте 46 лет. Читать дальше ->
- Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили рекомендации о противоэпидемических мероприятиях, призвав даже вакцинированных от COVID-19 граждан вернуться к ношению масок. Все из-за штамма "Дельта", который, по новым данным, могут передавать даже полностью привитые. Читать дальше ->
- В Германии по меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в парке для химической промышленности в Леверкузене. Число пострадавших возросло до 31. Читать далее ->
- В США 21-летний американец Роберт Аарон Лонг признался в убийстве четырех человек в одном из спа-салонов штата Джорджия и получил четыре пожизненных приговора без права досрочного освобождения. Читать дальше ->