Новые данные о потерях в войне России и Украины: Трамп назвал шокирующие цифры

Трамп высказался о погибших в войне.

Дональд Трамп озвучил свои оценки по поводу потерь обеих сторон в войне. По его словам, Россия потеряла около 800-900 тысяч военных, в том числе погибшими и ранеными, а Украина — 700 тысяч.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

"Так досадно, что это произошло, будь я президентом, этого бы не случилось. Так больно видеть, что происходит. Столько погибших, кстати, многие города разрушены" - отметил Трамп.

Также заявил, что администрация президента Соединенных Штатов хочет "защитить подземные ресурсы Украины".

Трамп сообщил, что Вашингтон нуждается в чем-то получить деньги, потраченные на Украину.

"Никто больше не будет пользоваться США", — подчеркнул президент США.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности своей встречи с Владимиром Путиным.

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