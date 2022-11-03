"Новые данные ужасают": генетически измененные комары могут изменить длительную борьбу Африки с малярией

Прогресс в предотвращении малярии замедлился, а некоторые африканские страны сообщают об увеличении случаев заболевания

Ученый Фицум Тадессе представил исследования на встрече Американского общества тропической медицины в Сиэтле, предположив, что инвазивные комары также ответственны за вспышку заболевания Эфиопии.

Об этом пишет издание The Guardian.

Вид комаров, известный как Anopheles stephensi, в основном встречался в Индии и Персидском заливе. В 2012 году он был обнаружен в Джибуте, а затем был найден в Судане, Сомали, Йемене и Нигерии.

Предполагается, что именно эти комары вызвали недавний рост заболеваемости малярией в Джибуте, что побудило Всемирную организацию здравоохранения попытаться остановить дальнейшее распространение этих насекомых в Африке.

В январе представители здравоохранения в Дире-Даве, крупном транспортном узле, сообщили о стремительном росте заболеваемости малярией. Тадессе, ведущий научный сотрудник Исследовательского института Армауэра Гансена в Аддис-Абебе, вместе со своей командой отправился на исследование. Они отследили более 200 случаев заболевания малярией, исследовали близлежащие места скопления комаров и проверили инвазивных комаров на наличие малярийного паразита.

Они не обнаружили большого количества комаров, распространяющих малярию в Африке. Вместо этого они обнаружили высокую плотность инвазивных комаров. Тадесе и его коллеги пришли к выводу, что инвазивные комары "тесно связаны" со вспышкой заболевания.

"Эти новые данные ужасают. Если эти комары приживутся в Африке, это может быть очень плохо", — сказал Томас Черчер, профессор динамики инфекционных заболеваний в Имперском колледже Лондона.

По его словам, большинство случаев распространения малярии в Африке приходится на сельские районы, поскольку местные комары не любят размножаться в загрязненных городах или искусственных емкостях. Но инвазивные комары могут преуспевать при таких условиях.

Однако по причине неполноты наблюдений ученые не знают, насколько распространены инвазивные комары и сколько малярии они вызывают.

Эфиопский исследователь малярии Аклилу Гетнет сказал, что в этом году чиновники отмечают значительный рост заболеваемости. Он обвинил в этом более продолжительные сезоны дождей и вооруженный конфликт на севере Эфиопии, отвлекающий ресурсы на борьбу с малярией.

Замедление прогресса в борьбе с малярией еще больше усложняет усилия по остановке паразитарного заболевания, которое, по оценкам, ежегодно убивает более 600 тысяч человек, преимущественно в Африке.

Ранее ученые из Университета штата Вашингтон провели эксперимент с самками комаров вида Aedes aegypti. В результате они выяснили, что комаров привлекает не только углекислый газ из нашего дыхания, но и несколько цветов одежды человека.

Пандемии мира: малярия – Секретные материалы

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