Новые детали о гибели Хатчинс и задержание наркобарона в Колумбии. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- За день до смертельного инцидента на съемках вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуином часть съемочной группы уволилась из соображений безопасности. Читать дальше ->
- В Колумбии задержали самого разыскиваемого в стране наркоторговца Даиро Антонио Усугу по прозвищу Отониэль. Злоумышленник возглавляет группировку "Клан дель Гольфо" или "Клан Залива". Читать дальше ->
- В американском штате Техас во время соревнований по драг-рейсингу Airport Race Wars 2 в аэропорту "Кервилл" автомобиль въехал в толпу зрителей. В результате инцидента погибли двое детей 6 и 8 лет. В то же время 34-летний виновник происшествия находится в стабильном состоянии. Читать дальше ->
- Раненый во время съемок вестерна "Ржавчина" режиссер Джоэл Соуза "опустошен" после гибели оператора из Украины Галины Хатчинс, которую случайно застрелил голливудский актер Алек Болдуин. Читать дальше ->
- Госдепартамент США внес граждан России к категории "бездомные национальности", посоветовав им подавать заявления на иммиграционные визы через американское посольство в Варшаве. Читать дальше ->