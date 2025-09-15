Новые детали по делу Ирины Заруцкой: кем оказался убийца украинки и его семья

Убийство Ирины Заруцкой

34-летний Декарлос Браун-младший, обвиненный в нападении с ножом на украинку Ирину Заруцкую в трамвае Шарлотта (США), является профессиональным преступником и страдает шизофренией. Его брат, сестра и отец тоже имеют судимости.

Об этом пишет Daily Mail.

Уголовное досье семьи Браунов

Брат Стейси: в 2012 году убил 65-летнего мужчину и убегал от полиции на том же трамвае, в котором его брат Декарлос позже зарезал Ирину Заруцкую. В 2014 году Стейси был приговорен к 27-36 годам тюрьмы за убийство, вооруженные ограбления и другие преступления. Находясь в тюрьме, он получил еще 44 обвинения, в том числе за нападение со смертоносным оружием и поджог.

Сестра Трейси: ее последний арест был в 2024 году за сговор с целью совершения тяжкого преступления, воровство в магазине и мелкое хищение.

Отец Декарлос-старший: в 1990 году был арестован по обвинениям в проникновении со взломом, заговоре с целью совершения тяжкого преступления, воровстве и хранении оружия на территории университетского кампуса.

Нападение на украинку и последствия

Сам Декарлос Браун-младший ранее имел не менее 14 арестов. В январе он был освобожден из тюрьмы, несмотря на обвинения в неправомерном использовании системы 911 во время психического нападения. В августе он напал на Ирину Заруцкую с ножом, нанеся ей несколько ранений. Нападение зафиксировала камера наблюдения. На видео видно, как женщина истекает кровью, а Браун говорит: «Я поймал эту белую девушку».

После нападения, всколыхнувшего общество, генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила, что Брауну предъявят федеральные обвинения. Она назвала убийство Заруцкой «прямым результатом провальной политики смягчения преступности» и пообещала, что будет добиваться для Брауна максимального наказания.

Напомним, согласно сообщению полиции, 22 августа в Шарлотте на станции легкорельсового транспорта Декарлос Браун-младший убил украинку Ирину Заруцкую. Нападавшего задержали на месте. Семья погибшей рассказала, что Ирина приехала в США в надежде найти убежище от войны и начать новую жизнь.

После убийства украинки Ирины Заруцкой в США ее парень Станислав опубликовал в Instagram сторож с критикой судьи, которая уволила подозреваемого Декарлоса Брауна за семь месяцев до трагедии.

Семья Ирины Заруцкой, 23-летней украинки, жестоко убитой в США, требует правосудия. Трагедия произошла в прошлом месяце в Шарлотте, штат Северная Каролина, где Ирина погибла от ножевых ранений в поезде легкорельсового транспорта.