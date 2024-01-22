Новые домовладельцы нашли в морозилке отрубленную человеческую голову – фото

Пока что неизвестно, кому она принадлежала.
Новые домовладельцы в Колорадо, США, были шокированы сюрпризом, когда они обнаружили человеческую голову в заброшенной морозильной камере во дворе своего дома.
Об этом сообщает CBS News.
Неизвестные покупатели какраз купили дом в Гранд-Джанкшене и днем убирали реликвии предыдущих владельцев.
Новые жители разместили в Интернете объявления о том, что люди могут прийти и забрать оставленные там "бесплатные вещи", рассказал сосед Western Slope Now.
По словам соседа, одним из этих предметов была оставшаяся у гаража морозильная камера.
"Там лежала черная сумка", – сказал он. "Они открыли сумку и оттуда выпала человеческая голова".
Представители офиса шерифа округа Меса рассматривают находку как доказательство возможного убийства.
Хотя они не поделились подробностями этого дела, полицейские заверили общественность, что угрозы нет и что это, скорее всего, "единичный инцидент".
Сосед также поделился, что в этом доме жила мама и ее сын. Они уехали в тот день, когда дом продали.
"Насколько я понимаю, этот джентльмен заботился о своей маме", – рассказал он. "У них никогда не было много людей".
Власть не разглашает, кому когда-то принадлежала голова.
Напомним, в Германии украинка убила знакомого, потому что не хотела уезжать из дома. Она предстала перед судом.
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