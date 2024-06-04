Новые конечности, новая жизнь: как Германия дарит надежду раненым украинским воинам

Война России против Украины оставила десятки тысяч человек с ампутированными конечностями и другими серьезными ранениями. Пока в Украине трудно получить качественные протезы, немецкая общественная организация "Мост жизни Украина" помогает украинским военным получить изготовленные по заказу протезы и реабилитацию в Берлине.

С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года количество людей с ампутированными конечностями в Украине, по оценкам немецких официальных лиц, достигает от 30 000 до 50 000. Среди них — солдаты Павел Кушниров и Виталий Сайко-Казаков, потерявшие ноги во время ожесточенных боев на востоке Украины.

Об этом пишет CNN.

Павел Кушниров был среди украинских военных, воюющих в восточном городе Бахмут в составе 114-й бригады территориальной обороны в тот солнечный день прошлой зимой, когда российские обстрелы навсегда изменили его жизнь.

"Двое суток наша часть находилась под сильным обстрелом российской артиллерии и беспилотников. В то утро – 5 декабря – снаряды нашли меня", – сказал CNN в Берлине 43-летний бородатый солдат, который сейчас передвигается на инвалидной коляске, показывая, где должны быть его ноги: одна ампутированная чуть ниже коленного сустава, вторая – выше колена.

42-летний украинский военный Виталий Сайко-Казаков служил в 19-м отдельном стрелковом батальоне в Краснопоповке, на линии фронта, где сходятся Луганская и Донецкая области Украины. Во время боя с российскими войсками 1 июля прошлого года ему оторвало левую ногу.

"Я сразу наложил себе жгут и, к счастью, остался в сознании. На адреналине, видимо, спасался", – сказал он. Его правая нога получила серьезные травмы с открытым переломом, и в конце концов ее пришлось ампутировать во Львове. Три месяца он был прикован к больничной койке.

В Украине тяжело получить качественные протезы конечностей и уход за ними. Сейчас немецкая неправительственная организация "Мост жизни Украина", основанная Джанин фон Вольферсдорф, работает над тем, чтобы доставить раненых украинских военных в Берлин, чтобы им могли установить изготовленные по заказу протезы и пройти лечение, которое позволит им вести максимально нормальный образ жизни.

Кушниров и Сайко-Казаков – одни из первых из 60 тяжелораненых украинских военных, которые получат лечение в Германии благодаря берлинской общественной организации "Мост жизни Украина". Они надеются в скором времени начать то, что они видят как новую жизнь. "Звонил мой врач и сказал, что есть возможность уехать за границу, чтобы я протезировался. Поэтому я сказал "хорошо". Когда-то нас были сотни, теперь таких, как я, тысячи", — сказал Виталий.

В Берлине над производством протезов работает команда опытных техников-ортопедов. "Из-за тяжести ампутаций у выживших часто остаются культи, которые не позволяют установить протезы обычного размера", — объясняет ортопед Марко Генсль из немецкой медицинской компании Seeger, являющийся одним из пяти техников-ортопедов в Берлине, производящих индивидуальные протезы для солдат.

Кроме физической реабилитации, проект "Мост жизни Украина" обеспечивает раненым солдатам психологическую поддержку и консультации по питанию. Цель – помочь им вернуться к максимально полноценной жизни.

Но амбиции организации идут дальше Берлина. Основательница "Мост жизни Украина" стремится открыть центры протезирования в Киеве и других городах Украины. Для этого в рамках проекта шесть украинских стажеров проходят трехмесячное обучение в Берлине, чтобы овладеть искусством изготовления качественных протезов.

"Мы хотим дать украинским раненым солдатам новую жизнь", – говорит Джанин фон Вольферсдорф.

Для Павла Кушнирова и Виталия Сайко-Казакова этот проект – не только шанс снова ходить. Это возможность продолжить борьбу за Украину, хоть и в другой роли.

"Я знаю, что больше не смогу воевать на передовой, – говорит Кушниров, – но есть много других вещей, которые я могу сделать... Везде, где я могу помочь, я это сделаю".

Напомним, боец подразделения "Стугна" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины на позывной "Каховка" рассказал, что лучшим психологом после тяжелого ранения для него стала любимая девушка. В эксклюзивном интервью для TSN.UA военный рассказал, что пообещал ей встать на ноги и снова начать ходить.

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