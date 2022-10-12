Новые либо в ВСУ, либо уничтоженны: Россия берется восстанавливать старые советские танки 60-х годов

Известно, что украинская армия по состоянию на 12 октября уничтожила более 2500 тыс. российских танков.

Страна-террористка Россия, вероятно, из-за дефицита планирует восстановить 800 старых советских танков Т-62 выпуска 60-х годов в ближайшие три года.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Гурулев во время посещения 103-го ремонтного завода, видео публикует "Оперативный ВСУ.

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На видео, распространенном в телеграмм-канале, видно, как российский депутат инспектирует завод по производству танковых двигателей, которые должны быть вставлены в советские. Таким способом депутат Госдумы надеется вдохнуть жизнь в старое вооружение. На кадрах Гурулев рассматривает один из таких типов двигателей.

Стоит отметить, что в русской армии есть пробели с количеством танков. Их либо "демилитаризовали" украинские военные, либо "затрофеили" для собственного пользования. На днях мониторинговая группа "Белорусский гаюн" считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может снабжать российских оккупантов танками.

Заметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил, украинская армия по состоянию на 12 октября уничтожила более 2500 тысяч российских танков. Кроме этого, российские войска потеряли:

боевых бронированных машин/APV ‒ 5181 (+19) ед,

артиллерийских систем – 1507 (+11) ед,

РСЗО – 355 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 182 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3927 (+11) ед,

специальная техника – 136 (+0).

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