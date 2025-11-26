Новые маршруты Ryanair: украинцам станет проще летать в Европу — перечень

Лоукостер Ryanair добавил 10 новых маршрутов из Словакии Фото иллюстративное / © iStock

Ирландский лоукостер Ryanair существенно расширяет присутствие в главном аэропорту Словакии. В расписании на 2026 год компания будет выполнять рекордное количество рейсов из Братиславы — 33 маршрута, из которых 10 совершенно новых. Это важно для украинцев, ведь столица Словакии остается одним из доступных хабов для перелетов за границу.

Об этом идет речь на сайте авиакомпании.

Новые направления Ryanair из Братиславы в новом году

К сети будут добавлены рейсы в такие города:

Аликанте;

Афины;

Барселона;

Варшава;

Ламеция-Терме;

Малага;

Неаполь;

Палермо;

Пиза;

Тирана.

Компания также подтвердила, что в следующем году в Братиславе будут базироваться три самолета Ryanair. Это позволит увеличить пассажиропоток через аэропорт примерно на 70% — до 2 млн путешественников в год.

Гендиректор Ryanair Майкл О’Лири отметил, что рост стал возможным благодаря политике Словакии по развитию авиаотрасли — снижению сборов и отсутствию экологических налогов.

Акция до старта нового расписания

Вместе с объявлением новых маршрутов Ryanair стартовала трехдневная распродажа билетов через Братиславу. Самые дешевые тарифы начинаются от 24,99 евро.

Что еще сменит лоукостер Ryanair

Ранее компания полностью отказалась от бумажных билетов, оставив только электронные посадочные. Также в 2025 г. перевозчик пересмотрел правила ручной клади: пассажиры могут брать на борт один бесплатный предмет размером 40×30×20 см.

