Новые названия для штаммов коронавируса и серебряная медаль украинки на Олимпиаде. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что не исключено, что новые штаммы коронавируса будут называть названиями созвездий, если букв греческого алфавита уже не будет хватать. Читать дальше ->
- 25-летняя украинская велосипедистка Елена Старикова завоевала серебряную медаль в спринте у женщин на Олимпиаде в Токио. Читать дальше ->
- Медицинские чиновники в США заявили, что за 8 августа в стране выявлено более 100 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что, по их мнению, вызвано высокой степенью передачи штамма "Дельта" коронавируса и низкими показателями вакцинации на юге страны. Читать дальше ->
- Правительство Кубы легализовал малый и средний частный бизнес после массовых протестов против правительства. Читать дальше ->
- В Италии арестовали Марию Личчарди, которая, как считают правоохранители, возглавляет преступный клан с крупной преступной группировки Каморра — неаполитанской структуры, аналогичная мафии. Читать дальше ->