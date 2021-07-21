Новые осложнения коронавируса у больных 25-50 лет: появляются рубцы на легких и поражения печени

Новые осложнения коронавируса у больных 25-50 лет: появляются рубцы на легких и поражения печени

Речь идет о повреждении тканей почек, печени, сердца и легких. и это может произойти и с более молодыми людьми.

В Великобритании сообщили о новых осложнениях у пациентов, больных коронавирусом в возрасте 25-50 лет. Среди них пневмосклероз и поражения печени и почек.

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Об этом сообщает Ynet.

В Великобритании снимают эпидемические ограничения, но одновременно там распространяются и новые штаммы коронавируса, а количество больных растет.

"Это была тяжелая неделя. И хотя число госпитализированных растет медленнее общего числа зараженных, является то, что вызывает у нас сильное беспокойство. Это новые осложнения, особенно у людей 25-50 лет. Речь идет о повреждении тканей почек, печени, сердца и легких. и это может произойти и с более молодыми людьми ", — рассказывает профессор Калум Сэмпл, эпидемиолог из университета Ливерпуля.

Профессор считает, что нынешняя вспышка заражений в Великобритании стал результатом снятия ограничений в мае.

"Это чисто политическое решение. Мы хотим, чтобы граждане взяли на себя личную ответственность. Радует то, что 75-85% пассажиров метро и другого общественного транспорта продолжают носить маски и принимают меры предосторожности. Если мы будем вести себя ответственно, не забывать о мытье рук и других гигиенических мерах и о проветривании помещений, то в определенной степени сможем контролировать ситуацию ", — прокомментировал Калум Сэмпл решение британских властей о снятии ограничений.

Он добавляет, что ситуация с коронавирусом состоянию на сейчас вызывает беспокойство, поскольку заболеваемость продолжает расти, а вакцина несовершенна. По его словам, надо принимать сбалансированное решение: попытаться вернуться к нормальной жизни, учитывая риск заражения коронавирусом.

Напомним, что Национальная академия наук Украины прогнозирует стремительный рост заболеваемости на коронавирус.

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