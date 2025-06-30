Новые подробности аварии автобуса с украинцами в Румынии: МИД прокомментировал ситуацию

ДТП в Румынии

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В Румынии, близ города Бакэу, утром в понедельник произошло ДТП с участием украинского автобуса. В нем ехали 60 граждан Украины и румынского микроавтобуса. В результате столкновения погибла гражданка Румынии. Три человека получили ранения, среди них одна украинка.

Об этом пишет «Европейская правда».

Детали и последствия аварии

По данным МИД, пострадавшей гражданке Украины была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация ей не понадобилась.

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Румынские правоохранители уже начали уголовное производство по факту ДТП. Украинских водителей автобуса опросили в качестве свидетелей. Перевозчик оперативно предоставил другой автобус и украинцы смогли продолжить свое путешествие.

Напомним, в Румынии, на северо-востоке страны, автобус с украинцами въехал в микроавтобус.

Авария произошла утром 30 июня на трассе DN2 в ждущем Бакеу.